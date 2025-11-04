Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών φορτηγών στον Περιφερειακό – Γέμισε ο δρόμος ψωμιά (videos)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (4/11) στον Περιφερειακό στο ύψος της Ευκαρπίας, στη θέση Νταμάρι, δυτικά στη Θεσσαλονίκη.

Τρία βαν συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα εκ των οποίων ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την καραμπόλα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αλλά δημιουργήθηκε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων για αρκετή ώρα.

Πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κυκλοφορία η μια λωρίδα, καθώς μέχρι πρότινος ήταν κλειστός ο δρόμος στο συγκεκριμένο ύψος.

