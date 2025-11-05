Γερμανία: Εκτός νόμου η οργάνωση Μuslim Interaktiv – Έφοδοι των αρχών σε κτίρια

Εκτός νόμου για αντισυνταγματικές ενέργειες έθεσαν σήμερα (5/11) οι γερμανικές αρχές τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση κατηγορείται ότι επιδιώκει την ίδρυση χαλιφάτου και οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε χώρους που ανήκαν σε δύο άλλες ισλαμικές οργανώσεις για παρόμοιους λόγους.

Η γερμανική αστυνομία έκανε εφόδους σε επτά ακίνητα στο Αμβούργο από νωρίς σήμερα το πρωί και σε ακόμη 12 στο Βερολίνο και στο κρατίδιο της Έσσης στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για τις οργανώσεις Generation Islam και Realitaet Islam, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση την απαγόρευση, η μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και οργανώνει διαδηλώσεις ενώ δραστηριοποιείται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα απαγορευθεί και θα κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η οργάνωση προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον στις αρχές του 2024 έπειτα από μια διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες που ζητούσαν τη δημιουργία χαλιφάτου στη Γερμανία.

«Θα απαντήσουμε με την απόλυτη εξουσία του νόμου σε όποιον ζητεί επιθετικά στους δρόμους μας την ίδρυση χαλιφάτου, υποκινεί το μίσος εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των Εβραίων με αδιανόητο τρόπο και περιφρονεί τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

