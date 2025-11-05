Πυρηνικά παιχνίδια ισχύος: Επίδειξη Τραμπ, σηκώνει το γάντι ο Πούτιν – Η αμερικανική εκτόξευση ICBM Minuteman III και η ρωσική εντολή για δοκιμές

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) Minuteman III νωρίς την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών.

Η Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας εκτόξευσε τον πύραυλο GT 254 με δυνατότητα πυρηνικής μεταφοράς από τη Διαστημική Βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια, με τη δοκιμή να πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ο πύραυλος χωρίς να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή προσγειώθηκε κοντά στο πεδίο δοκιμών βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας Ronald Reagan του Στρατού στις Νήσους Μάρσαλ.

The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 5, 2025

Η δοκιμή, η οποία είχε προγραμματιστεί πριν από μήνες, έχει τραβήξει την προσοχή αφότου ο Τραμπ διέταξε τον στρατό την περασμένη εβδομάδα να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων της Αμερικής για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το πυραυλικό οπλοστάσιο Minuteman III είναι το ένα σκέλος του πυρηνικού αποτρεπτικού συστήματος της Αμερικής σε περίπτωση κρίσης — που προορίζεται να εκτοξευθεί μόνο σε απάντηση σε μια πυρηνική επίθεση από ένα εχθρικό έθνος.

Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης πυρηνικά όπλα που μπορούν να εκτοξευθούν από υποβρύχια και από βομβαρδιστικά.

Σημειώνεται πως την ίδια ημέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας να συντάξουν προτάσεις για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία πάντα τηρούσε αυστηρά τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, αλλά ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη πραγματοποιήσει δοκιμές τέτοιων όπλων, τότε και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε την Κυριακή, υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων “αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό”, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές.

VANDENBERG SPACE FORCE BASE, Calif — Air Force Global Strike Command conducted a test launch of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile from Vandenberg Space Force Base, California, on November 5, 2025. This test, designated GT 254, evaluated the ongoing… pic.twitter.com/mLb7VGoJdI — ClearCast Communiqué (@ClearCastComms) November 5, 2025

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, σημείωσε πριν από λίγες ημέρες ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν, προς το παρόν, σε πραγματικές δοκιμές πυρηνικών κεφαλών. «Νομίζω ότι οι δοκιμές για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι δοκιμές συστημάτων», δήλωσε μιλώντας στο Fox News. «Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις».

Διαβάστε επίσης:

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων