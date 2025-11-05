Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους.

Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου έφτασε στα ίχνη αξιοποιώντας πληροφορίες και τους συνέλαβε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

«Αυτοί έριξαν τη βόμβα», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Τι απαντά για το αν σκοπεύει να συνεχίσει τη βεντέτα

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά