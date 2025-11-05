search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 01:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 23:35

Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

05.11.2025 23:35
peripoliko-new

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους.

Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου έφτασε στα ίχνη αξιοποιώντας πληροφορίες και τους συνέλαβε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

«Αυτοί έριξαν τη βόμβα», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Τι απαντά για το αν σκοπεύει να συνεχίσει τη βεντέτα

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:59
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

1 / 3