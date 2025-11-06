search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

06.11.2025 08:40

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

06.11.2025 08:40
limeniko new

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11) στην Κρήτη, με 58 συνολικά ανθρώπους να αποβιβάζονται στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.

Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους.

Αμέσως μετά, οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Κεντάκι: Ο κινητήρας του αεροσκάφους της UPS πήρε φωτιά και αποκολλήθηκε – Συγκλονιστικά βίντεο

Καρκίνος: Σχεδόν το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί – Οι πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τι πρέπει να γίνει

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

