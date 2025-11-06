Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11) στην Κρήτη, με 58 συνολικά ανθρώπους να αποβιβάζονται στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.

Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους.

Αμέσως μετά, οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

Στους δρόμους ξανά τα ταξί – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την αναστολή της απεργίας (video)