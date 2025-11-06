Ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον κόσμο βρίσκεται σε μια σπηλιά στα ελληνοαλβανικά σύνορα (Photos)

Βαθιά μέσα σε ένα σκοτεινό, θειούχο σπήλαιο στο Σαραντάπορο, στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, ερευνητές ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο ιστό αράχνης στον κόσμο με περισσότερες από 111.000 αράχνες.

Ο ιστός καλύπτει επιφάνεια 106 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει η ομάδα των ερευνητών σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου στο περιοδικό Subterranean Biology.

Αυτή η φαντασμαγορική πόλη των αραχνών βρίσκεται στο σπήλαιο θείου, μια σπηλιά που σχηματίστηκε από το θειικό οξύ που παράγεται από την οξείδωση του υδρόθειου στο υπόγειο νερό.

Παρά το γεγονός πως οι ερευνητές αποκάλυψαν συναρπαστικά νέα στοιχεία για την αποικία των αραχνών στο σπήλαιο θείου, δεν ήταν οι πρώτοι που είδαν τον γιγάντιο ιστό.

Σπηλαιολόγοι από την Τσεχική Σπηλαιολογική Εταιρεία τον ανακάλυψαν το 2022 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στην Κοιλάδα Βρομόνερ. Επίσης, μια ομάδα επιστημόνων επισκέφτηκε το σπήλαιο το 2024, αποσπώντας δείγματα από τον ιστό που ο Ουράκ ανέλυσε πριν ξεκινήσει τη δική του αποστολή στο Σπήλαιο Θείου.

Το αραχνοΰφαντο πέπλο καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο της σπηλιάς και αποτελείται από εκατοντάδες επιμέρους ιστούς σε σχήμα χωνιού.

Photo: Urak et al. 2025, Subterranean Biology

«Ο φυσικός κόσμος εξακολουθεί να μας επιφυλάσσει αμέτρητες εκπλήξεις», ανέφερε στο Live Science ο Ίστβαν Ουράκ, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο Ουγγρικό Πανεπιστήμιο Sapientia της Τρανσυλβανίας, στη Ρουμανία.

«Αν προσπαθούσα να περιγράψω με λόγια όλα τα συναισθήματα που με κυρίευσαν όταν είδα τον ιστό, θα τόνιζα τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά πώς είναι», σημείωσε.

Photo: Urak et al. 2025, Subterranean Biology

Στη σπηλιά συνυπάρχουν δύο είδη αραχνών: η Tegenaria domestica, γνωστή και ως οικιακή αράχνη, και η Prinerigone vagans. Οι ερευνητές υπολογίζουν πως υπάρχουν περίπου 69.000 αράχνες του πρώτου είδους και 42.000 του δεύτερου.

Photo: Urak et al. 2025, Subterranean Biology

Η αποικία αραχνών στο Sulphur Cave είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι τα δύο συγκεκριμένα είδη συνυπήρχαν και συνεργάζονταν με αυτόν τον τρόπο.

Οι επιστήμονες θα περίμεναν ότι οι αράχνες Tegenaria domestica θα κυνηγούσαν τις P. vagans, αλλά η έλλειψη φωτός στο σπήλαιο μπορεί να επηρεάζει την όραση των αραχνών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αντί για αυτό, οι αράχνες τρώνε σκνίπες που δεν τσιμπάνε, οι οποίες με τη σειρά τους καταναλώνουν λευκά μικροβιακά βιοφίλμ – ολισθηρές εκκρίσεις που προστατεύουν τους μικροοργανισμούς από απειλές στο περιβάλλον τους – από βακτήρια που οξειδώνουν το θείο στο σπήλαιο.

Ένα ρεύμα πλούσιο σε θείο που τροφοδοτείται από φυσικές πηγές περνά από το Σπήλαιο Θείου, γεμίζοντας το σπήλαιο με υδρόθειο και βοηθώντας τα μικρόβια, τις μύγες και τους θηρευτές τους να επιβιώσουν, σύμφωνα με τους ερευνητές στη μελέτη.

Photo: Urak et al. 2025, Subterranean Biology

Οι αράχνες αυτές ζουν συνήθως σε ανθρώπινους οικισμούς και αποτελούν «τη μοναδική περίπτωση συνύπαρξης δύο ειδών μέσα στην ίδια δομή ιστού σε τόσο μεγάλους αριθμούς», επισήμανε ο καθηγητής Ουράκ.

