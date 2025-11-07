Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τηρώντας την παράδοση στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου.
Ο δήμαρχος φωταγώγησε απόψε το δέντρο ύψους 14 μέτρων στην κεντρική πλατεία του χωρίου. H Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου έντυσε μουσικά τη βραδιά, σκορπίζοντας κέφι και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.
Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής είναι γνωστός και ως χωριό των ελάτων. Κάθε χρόνο ένας ντόπιος παραγωγός κάνει δωρεά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που θα κοιμίσει την πλατεία του χωριού. Η φωταγώγηση γίνεται την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τον μέγα εσπερινό.
