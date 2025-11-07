Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τηρώντας την παράδοση στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ο δήμαρχος φωταγώγησε απόψε το δέντρο ύψους 14 μέτρων στην κεντρική πλατεία του χωρίου. H Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου έντυσε μουσικά τη βραδιά, σκορπίζοντας κέφι και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Γιατί στολίζουν τόσο νωρίς;

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής είναι γνωστός και ως χωριό των ελάτων. Κάθε χρόνο ένας ντόπιος παραγωγός κάνει δωρεά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που θα κοιμίσει την πλατεία του χωριού. Η φωταγώγηση γίνεται την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τον μέγα εσπερινό.

