Γεωργιάδης: Επιμένει για την οπλοκατοχή – Τι είπε για Κωνσταντοπούλου, Ρούτσι και Καρυστιανού (Videos)

«Αν δεν μπορούμε συζητήσουμε ακόμα και την πιο τρελή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος, δεν μπορούμε να εξελιχτούμε», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ αναφερόμενος στις δηλώσεις του για την οπλοκατοχή που προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Όταν ερωτήθηκα είπα πως δεν εκφράζω κυβερνητική θέση, δεν εκφράζω κομματική θέση. Εκφράζω μια προσωπική θέση», επανέλαβε και δήλωσε πως στηρίζει απόλυτα τα μέτρα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη συνέντευξή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε «η χώρα στην Ευρώπη που έχει τη χαμηλότερη εγκληματικότητα είναι η Ελβετία».

«Ξέρετε ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη οπλοκατοχή; Η Ελβετία. Έχει όπλο, νόμιμο ο 1 στους 4. Δεν είναι αναγκαστικός κανόνας λοιπόν ότι η οπλοκατοχή ανεβάζει την εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα ανεβαίνει για κοινωνικούς και άλλους λόγους», είπε.

Ερωτώμενος για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε: «Έχει βάλει τη νόμιμη οπλοκατοχή στο Σύνταγμά της και δεν έχουν μπορέσει να το αλλάξουν εδώ και 200 χρόνια και έχουν εκλεγεί 6-7 πρόεδροι Δημοκράτες και δεν έχουν βρει πλειοψηφία ούτε στο Κογκρέσο ούτε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Λέτε να είναι όλοι παλαβοί στην Αμερική;».

«Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα»

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «στην παρούσα φάση είναι μια άσχετη η συζήτηση για την οπλοκατοχή γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην πολιτική ατζέντα». «Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα. Ότι είναι παράνομο, είμαι σφόδρα αντίθετος, όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα στηρίζω απολύτως», πρόσθεσε.

«Όλος ο χαμός, όλες οι επιθέσεις… έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να έχει κάποιος μια προσωπική γνώμη;», διερωτήθηκε. «Άλλο πράγμα είναι το πολιτικό πρόγραμμα και άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις», επισήμανε.

«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα»

Ερωτώμενος για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως δεν έχει σκοπό να το διαβάσει. «Δεν έχω μεγάλη αγωνία να διαβάσω το προεκλογικό φυλλάδιο του κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε, επίσης, πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτική προοπτική και «θα μπορούσε να φτάσει να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μια αίγλη. Εγώ δεν έχω υποτιμήσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα, αυτός υποτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η βασική διαφορά».

«Η Κωνσταντοπούλου ανησυχεί για ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού»

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως του έχει επιτεθεί πολύ και τον έχει κατηγορήσει πολύ.

«Ποτέ δεν απαντώ γιατί σέβομαι πολύ μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Αυτή η ανθρωποφαγία που πέρασε τις τελευταίες μέρες όμως δεν μου άρεσε. Και πιστεύω πως έχει και πηγή. Πραγματική πηγή είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι προφανές πως κάτι σκέφτηκε να κάνει η κ. Καρυστιανού και με κάποιους μίλησε. Στην αρχή η κ. Καρυστιανού με την κ. Κωνσταντοπούλου ήταν κολλητές, πηγαίναν παντού μαζί, συλλαλητήρια κτλ. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, η κ. Καρυστιανού πήρε άλλη δικηγόρο, σταμάτησαν να μιλάνε, δεν συνεχίσανε κοινές εμφανίσεις και υπήρχε μια προφανής απόσταση μεταξύ τους. Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου ξύπνια, γιατί στα Τέμπη κάνει δουλειά, γιατί εάν ένας γονέας της εξυπηρετεί την προβάλλει, εάν δεν την εξυπηρετεί άλλος γονέας τον υβρίζει, πχ τους γονείς των μηχανοδηγών. Αν ακούς στο διαδίκτυο πως θα κάνει κόμμα η Καρυστιανού και είσαι η Κωνσταντοπούλου, ανησυχείς πολιτικά; Κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ», πρόσθεσε.

«Έβγαλε μπροστά τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού»

Επίσης, σχολίασε πως «η κ. Κωνσταντοπούλου έβγαλε μπροστά τον κ. Ρούτσι γιατί ήθελε να θαμπώσει την κ. Καρυστιανού».

«Η κ. Καρυστιανού έχει δεχτεί μια οργανωμένη επίθεση και εγώ θέλω να πως σε αυτό δημόσια πως δεν μου αρέσει να της επιτίθενται δημόσια, εάν θέλει να κάνει κόμμα έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και κανένας μας δεν μπορεί να της το απαγορεύσει. Και αν αποφασίσει να μην κάνει, και αυτό σεβαστό. Πρέπει να μειώσουμε την τοξικότητα, να μειώσουμε τις αλληλοκατηγορίες, τις συνωμοσίες και μείνουμε στην ουσία. 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη», είπε.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως δεν θέλει να αρχίσει η δίκη για τα Τέμπη και είπε πως «δεν ενδιαφέρεται για την εκταφή του γιου του κ. Ρούτσι».

«Ο πατέρας είναι θύμα μιας κακιάς συνηγόρου που έχει πολιτικές φιλοδοξίες», ανέφερε για τον πατέρα που έκανε πολυήμερη απεργία πείνας.

