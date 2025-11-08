Βορίζια, μια εβδομάδα μετά: Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης, τα άφαντα όπλα, τα μέτρα Χρυσοχοΐδη, η αποτυχία της ΕΛ.ΑΣ να αποτρέψει το μακελειό

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, το μικρό χωριό στις νότιες παρυφές του Ψηλορείτη είναι ακόμη μουδιασμένο. Όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει στο χωριό παραμένουν στα σπίτια τους και βγαίνουν μονάχα για τα απαραίτητα. Αστυνομία και δημοσιογράφοι είναι οι μόνοι που μαρτυρούν ότι κάτι κινείται στο χωριό.

Ήταν λίγο μετά τις δέκα το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν ο «τόπος σείστηκε» από πυροβολισμούς, όπως λένε κάτοικοι. Το χωριό μεταμορφώθηκε σε πεδίο μάχης όπου πάνω από 2000 σφαίρες κατέληξαν σε τοίχους σπιτιών, σε αυτοκίνητα, αλλά και σε ανθρώπινα σώματα.

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ένας από τους πρωταγωνιστές της ένοπλης σύγκρουσης, και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που βρέθηκε τυχαία στο δρόμο, ενώ τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν. «Τρεις ώρες ζούσαμε σαν να ήμασταν στη μέση πολέμου», θα πει ηλικιωμένος κάτοικος. «Δεν ξέραμε από πού έρχονταν οι ριπές».

Η αιματηρή σύγκρουση, όμως, δεν ξεπήδησε από το πουθενά. Ήταν το αποκορύφωμα μιας αλυσίδας εντάσεων που σιγόκαιγαν επί χρόνια ανάμεσα στις δυο ισχυρές οικογένειες της περιοχής.

Τα άγνωστα περιστατικά που οδήγησαν στην αιματηρή σύγκρουση

Στον Ψηλορείτη, το βουνό είναι περισσότερα από γη. Είναι ταυτότητα, εξουσία, επιβίωση. Οι οικογένειες που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία κρατούν άγραφους «κανόνες» δεκαετιών για βοσκοτόπια, διαδρομές κοπαδιών και όρια που ουδέποτε καταγράφηκαν επίσημα.

Οι σχέσεις των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη είχαν από καιρό λεπτές ισορροπίες. Μικροεντάσεις υπήρχαν πάντα, όμως τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν επεισόδια που άνοιξαν νέες πληγές.

Το πρώτο σοβαρό ρήγμα καταγράφεται σε ένα πανηγύρι πριν περίπου έναν χρόνο. Δύο νεαροί, μέλη των δυο οικογενειών, ήρθαν στα χέρια. Η λογομαχία κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Υπήρξαν πυροβολισμοί για αντίποινα χωρίς όμως να σκοτωθεί κανείς μιας αλλά υπήρξαν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Τότε κανείς δεν μίλησε και το περιστατικό θάφτηκε, όχι όμως και ο θυμός.

Τ ο φθινόπωρο, οι ισορροπίες ανατράπηκαν εκ νέου όταν η Ασφάλεια Ρεθύμνου συνέλαβε έναν κτηνοτρόφο από τα Βορίζια, γνωστό ως «Κούνελο», μέλος της οικογένειας Καργάκη, συγγενή του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στο επεισόδιο πριν από μια εβδομάδα. Η σύλληψη ήταν ύστερα από έρευνα για ζωοκλοπές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, κάλεσε ο ανακριτικός υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση για συμπληρωματική κατάθεση χθες. Οι Καργάκηδες θεωρούν ότι ο άνθρωπός τους συνελήφθη ύστερα από «κάρφωμα» μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, παρόλο που η οικογένειά το αρνείται. Ενώ και η αστυνομία επιμένει πως η υπόθεση βασίστηκε σε δικά της στοιχεία. Ωστόσο στο χωριό επικράτησε η αντίληψη πως κάποιος «μίλησε». Έτσι, η καχυποψία φούντωσε ανάμεσα στις δυο οικογένειες που για χρόνια συνυπήρχαν, όσο κι αν συγκρούονταν.

Η σπίθα που έμελλε να γίνει πυρκαγιά ήρθε λίγες ώρες πριν το μακελειό. Μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποφάσισε να επισκευάσει και να εγκατασταθεί σε παλιά οικία, η οποία βρισκόταν σε περιοχή που η πλευρά των Καργάκηδων θεωρούσε «ζώνη επιρροής». Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι αυτό ανήκε σε Καργάκη ο οποίος δεν ζει στο χωριό και είχε αποφασίσει να το πουλήσει. Η προσπάθεια για συμβιβασμό –ακόμη και για αγορά του ακινήτου– απέτυχε. Έτσι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου, εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε έξω από το συγκεκριμένο σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Αυτό ήταν το σημείο μηδέν.

Το πρωί του Σαββάτου, συγγενείς των οικογενειών βγήκαν στους δρόμους με βαρύ οπλισμό. Η ανταλλαγή πυρών εξαπλώθηκε σε διάφορα σημεία του χωριού. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για σφαίρες που περνούσαν μέσα από αυλόπορτες, για ανθρώπους που κρύβονταν όπου έβρισκαν, για παιδιά που ούρλιαζαν τρομαγμένα. Η ΕΛ.ΑΣ. δυσκολεύτηκε να εισέλθει με ασφάλεια, ενώ αστυνομικές πηγές λένε πως χρησιμοποιήθηκαν καραμπίνες, καλάσνικοφ και περίστροφα.

Οι έρευνες της αστυνομίας, τα μέτρα Χρυσοχοϊδη και η απουσία της ΕΛ.ΑΣ που θα απέτρεπε το μακελειό

Η αστυνομία, εξετάζοντας βίντεο, καταθέσεις και ίχνη από τον τόπο της σύγκρουσης, κατέληξε σε οκτώ άνδρες –ηλικίας από 19 έως 48 ετών– που φέρονται να συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Από την κατάθεση ενός εκ των τραυματιών μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προκύπτει ότι ο ίδιος κρατούσε όπλο και πυροβόλησε εναντίον των Καργάκηδων, το οποίο όμως ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει που είναι γιατί τραυματίστηκε και το άφησε στο σημείο όπου έπεσε κάτω. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι δέχτηκε πυρά από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον κομβικό ρόλο. Οι αναλυτές αναζητούν σήματα, διαδρομές, πιθανές επικοινωνίες για μεταφορά ή απόκρυψη όπλων αμέσως μετά το επεισόδιο. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον ένα άτομο που μετέφερε οπλισμό είχε ενεργό κινητό, γεγονός που ίσως οδηγήσει στον εντοπισμό των κρυμμένων όπλων, που χρησιμοποιήθηκαν στην σύγκρουση και ακόμη αγνοούνται. Την ίδια ώρα μέλη των δυο οικογενειών που έχουν συλληφθεί δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Η οικογένεια Φραγκιαδάκη υποστηρίζει ότι δέχθηκε επιθέσεις από το αυτοκίνητο του 39χρονου και από ταράτσες σπιτιών της αντίπαλης πλευράς.

Οι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, από την άλλη, μιλούν για δύο διαδοχικές επιθέσεις εις βάρος τους και για καθυστερημένη ανταπόκριση της αστυνομίας, που –όπως λένε– θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι και το γεγονός που εξετάζει η αστυνομία το ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που εκτιμούν οι αστυνομικοί είναι η βόμβα να κατασκευάστηκε σε διπλανό χωριό από άτομο τρίτης οικογένειας το οποίο πιθανόν να πήρε εντολή από μέλος της οικογένειας Καργάκη που κρατείται ήδη στις φυλακές. Ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα τον εκρηκτικό μηχανισμό να τον τοποθέτησε στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων το άτομο που εμφανίζεται σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ από το οποίο σκοτώθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Την Δευτέρα αναμένονται οι απολογίες τόσο μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη όσο και μελών της οικογένειας Καργάκή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες τόσο για την εμπλοκή και άλλων ατόμων όσο και για τον εντοπισμό των όπλων που συμμετείχαν στην αιματηρή σύγκρουση.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης των Βοριζίων είναι οι δηλώσεις μελών και των δυο οικογενειών τα οποία είτε στην αστυνομία είτε μέσω των δικηγόρων τους είτε μέσω των Μέσων Ενημέρωσης έχουν ισχυριστεί ότι είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία ήδη από το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου όταν έγινε η έκρηξη στο σπίτι που είχε αγοράσει και ανακατασκευάσει μέλος των Φραγκιαδάκηδων. Τηλεφωνήματα στην αστυνομία υπήρξαν και το πρωί του Σαββάτου πριν από την αιματηρή επίθεση η οποία κόστισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους. Οι ισχυρισμοί δίνουν μια εικόνα για την αναποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ και θέτουν κύριο ερώτημα γιατί δεν κρίθηκαν οι καταγγελίες των μελών αυτών σοβαρά υπόψιν της ΕΛ.ΑΣ.

Στη λογική της μηδενικής ανοχής κινήθηκαν οι δηλώσεις και τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από την Κρήτη, μετά το μακελειό στα Βορίζια και την εικόνα πλήρους ανομίας – ειδικά στους τομείς της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Συγκεκριμένα ο υπουργός ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα αυστηροποίησης: Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα. Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση. Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας. Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές. Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί.Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημοσίους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.

Τέρμα πια οι νταήδες

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο παραβατικότητα οπλοκατοχή και βία το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Στην Κρήτη θα εγκατασταθεί μόνιμα το ελληνικό FBI», ήταν τα λόγια του.

«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη, και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», ανακοίνωσε ο M. Χρυσοχοΐδης.

«Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει», πρόσθεσε. «Εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους. ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν τον δίκαιο κόπο των πολιτών και των συναδέλφων. Δεν θα επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», ανέφερε ο υπουργός.

Αναφερόμενος σε στοιχεία του τελευταίου έτους επισήμανε ότι «έχουμε 100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει 3 έως 4 ανθρωποκτονίες ετησίως. Οι κλοπές και οι ληστείες είναι σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα».

