ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025
10.11.2025 11:34

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

10.11.2025 11:34
Σε επανόρθωση (αν και στις οικονομικές σελίδες) αναφορικά με το πρόσφατο λιβελογράφημα του Ανδρέα Δρυμιώτη για τη Μυρσίνη Λοΐζου προχώρησε η εφημερίδα «Καθημερινή», η οποία μάλιστα «κατέβασε» από το επισημο site της το επίμαχο «άρθρο».

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε μέσω social media η κόρη του συνθέτη:

“Την “Επανόρθωση” της Καθημερινής τη βρίσκεις στις “Οικονομικές σελίδες” αλλά ας μη συνεχίσουμε την αντιπαράθεση. Το άρθρο κατέβηκε.

«Το άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη με τίτλο «Θεέ μου από τι γλιτώσαμε» της 26ης Οκτωβρίου 2025 προκάλεσε τη δικαιολογημένη αντίδραση της κ. Μυρσίνης Λοΐζου, η οποία στις 5.11.2025 μας απέστειλε εξώδικη δήλωση.

Ανταποκρινόμενοι σ’ αυτήν, δηλώνουμε ότι, πέραν της τοποθέτησης του Ανδρέα Δρυμιώτη, με την οποία σε μεταγενέστερο άρθρο του την 31.10.2025 αναγνώρισε το λάθος για τις εσφαλμένες πληροφορίες του, ανακαλέσαμε και προχωρήσαμε στη διαγραφή του συγκεκριμένου δημοσιεύματος από το kathimerini.gr.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης στο άρθρο του απέδωσε στην κ. Μυρσίνη Λοΐζου μια δήλωση που η ίδια ποτέ δεν είχε κάνει και η «Κ» συναισθανόμενη την ψυχική της ταλαιπωρία απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα, που ήδη έχει ανακληθεί και θεωρούμε ότι με τη δήλωσή μας αυτή αποκαθίσταται η τιμή και η υπόληψη κ. Λοΐζου, με την οποία δεν έχουμε λόγο να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση»”.

1 / 3