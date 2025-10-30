Δρυμιώτης σε παράκρουση: Λίβελος για τη Μυρσίνη Λοϊζου – «Κατάντια, αποκαταστήστε την αλήθεια» απαντά η κόρη του συνθέτη

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Ανδρέας Δρυμιώτης που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες μετά τον αδιανόητο ισχυρισμό ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» φαίνεται πώς δεν πτοήθηκε από τη γενική κατακραυγή και το «άδειασμα» ακόμη και από στελέχη της ΝΔ και συνεχίζει να χυδαιολογεί…

Ο νέος λίβελος Δρυμιώτη δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, στη στήλη με τις Απόψεις, έχει τίτλο «Θεέ μου, από ποιους γλιτώσαμε!» και έχει όλα τα «αγαπημένα» του θέματα. Λίγο Χαμάς, λίγο Ουκρανία και πολύ μένος για την αριστερά.

Ωστόσο αυτή τη φορά ο «πολιτικός αναλυτής» και «σύμβουλος επιχειρήσεων» επιτέθηκε με πρωτοφανή χυδαιότητα και στην κόρη του Μάνου Λοΐζου, Μυρσίνη, αποδίδοντας της μάλιστα γραφόμενα που όπως απαντά εκείνη δεν ανήκουν καν στην ίδια.

Στο νέο πόνημα Δρυμιώτη μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«”Θέλω να βλέπω δεξιούς και φιλελέδες να καίγονται με αργό και βασανιστικό θάνατο, να μου ζητήσει συγγνώμη ο σιχαμένος Παπαδήμος που δεν ψόφησε από την μπόμπα των συντρόφων και να πάω με την Μποφίλιου για μουσκεμένα ψαλίδια στα βουνά και να καίμε ελληνικές σημαίες με 10 Αφγανοπακιστανούς ερωτικούς σκλάβους των οποίων τα δικαιώματα ως ηθικά ανώτερες Αριστερές θα προστατεύσουμε…” – Μυρσίνη Λοΐζου.

Προς πληροφορία σας, η Μυρσίνη Λοΐζου ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024 με τον Σύριζα. Ευτυχώς δεν εξελέγη ώστε να γίνουμε ρεζίλι και στην Ευρώπη με τις προοδευτικές και σεξουαλικές απόψεις της.

Αλήθεια, πόσο μίσος αποπνέουν αυτές οι 59 λέξεις. Ειδικά η αναφορά και το ρήμα που χρησιμοποιεί για τον Λουκά Παπαδήμο δείχνει το επίπεδο του “ηθικού πλεονεκτήματος” της Αριστεράς. Αυτά σαν εισαγωγή για το μίσος και πώς το εκδηλώνουν οι αριστεροί».

«Έκπληκτη από την κατάντια – Αποκαταστήστε την αλήθεια»

Η Μυρσίνη Λοΐζου αντέδρασε μέσω Facebook διαψεύδοντας όσα της αποδίδονται και κάνοντας λόγο για «κατάντια» της Καθημερινής. Παράλληλα ζητά την απομάκρυνση Δρυμιώτη καθώς και την αποκατάσταση της αλήθειας από την εφημερίδα.

Η ανάρτηση της Μυρσίνης Λοΐζου

«Είμαι έκπληκτη από την κατάντια μιας εφημερίδας σαν την Καθημερινή που βλέπω να αναπαράγει αισχρά και χυδαία κείμενα, τα οποία είχαν γραφτεί από διεστραμμένα άτομα και είχαν αποδοθεί ψευδώς σε εμένα σε μια προηγούμενη άνανδρη επίθεση εναντίον μου.

Αυτό συμβαίνει όποτε θίγεται ή θεωρούν ότι απειλείται το σύστημα εξουσίας που έχουν στήσει, πόσο μάλλον όταν αυτογελοιοποιείται.

Είναι κρίμα για την Καθημερινή να αναπαράγει αδιασταύρωτες δήθεν πληροφορίες που έχει αλιεύσει από το διαδίκτυο, ζηλεύοντας τη δόξα φυλλάδων που επιλέγουν θέματα από τη μέση και κάτω.

Θα παρακαλούσα την Καθημερινή, αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, να αποβάλει από τις τάξεις της αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους καθισμένοι σε μια οθόνη, ψαρεύοντας σαβούρες.

Και φυσικά, προκειμένου να κλείσει εδώ το θέμα, απαιτώ από την Καθημερινή να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο την αλήθεια, βάζοντας στην ίδια θέση και με τους ίδιους τίτλους διάψευση, καθώς ένα τέτοιο κείμενο ποτέ δεν έχει διατυπωθεί από εμένα».

