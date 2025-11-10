search
10.11.2025 12:44

Προκλητική ατάκα Καιρίδη για Τσίπρα και κεντροαριστερά: «Σέβομαι τα πολιτικά πτώματα» (video)

10.11.2025 12:44
Σε μία προσπάθεια να… επιβιώσει -όπως φαίνεται- πολιτικά, ο Δημήτρης Καιρίδης συνεχίζει να χρησιμοποιεί προκλητικές ατάκες κατά πολιτικών αντιπάλων. Αυτή τη φορά μιλώντας σε πάνελ στον ΣΚΑΪ, μίλησε για «πολιτικά πτώματα», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής της ΝΔ που φαίνεται πως θα τα βρει… σκούρα στον βόρειο τομέα Αθηνών για να εκλεγεί στη Βουλή (με Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως και πλέον και Παύλο Μαρινάκη) κάνει ότι μπορεί για να κρατηθεί… ψηλά και χρησιμοποίησε μια απαράδεκτη φράση φράση σχολιάζοντας την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αποχώρηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Τρέφω σεβασμό προς τα πολιτικά πτώματα», είπε για τον Τσίπρα προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Καραμέρου που ήταν στο πάνελ και τον κατηγόρησε για «υποκρισία» και «έλλειψη σεβασμού».

«Οταν ένα κόμμα έχει πέσει στο 18% και έκτοτε έχει διαλυθεί σε πολλά κομμάτια -επτά αν δεν κάνω λάθος- και βρίσκεται σε φάση περιδίνησης με έναν πρώην αρχηγό που έχει παραιτηθεί, αλλά τα στελέχη εξακολουθούν να ομνύουν στο όνομά του, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα συνοχής» είπε ο Δ. Καιρίδης αιτιολογώντας την προηγούμενη απαράδεκτη φράση του κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Δύσκολοι καιροί για τον Καιρίδη καθώς και εντός ΝΔ υπάρχει δυσφορία προς το πρόσωπό του μετά τη στάση του στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό και κάνει ότι μπορεί για να γίνει ξανά… αρεστός στην Πειραιώς.

