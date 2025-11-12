ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Εξόφληση οφειλών σε δόσεις από το 2026 στην ΑΥΓΗ – Στο «περίμενε» οι εργαζόμενοι στον ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5

Μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην ΑΥΓΗ, εκτιμάται ότι θα περάσουν για τελευταία φορά από τα γραφεία τους στην εφημερίδα, περίπου 25 δημοσιογράφοι.

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε από την διοίκηση και το κόμμα είναι καταβολή ενός μισθού σήμερα μέσα στην ημέρα και ενός ακόμα στο τέλος του πενθήμερου- από τους συνολικά 4,5 μήνες δεδουλευμένων που τους οφείλονται. Όσοι δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπει αποπληρωμή με δoσολόγιο από τις αρχές του 2026 για τα πάντα – δηλαδή χρωστούμενα δεδουλευμένα και παλαιότερες οφειλές.

Ταυτόχρονα θα εξοφλούνται όσοι παραμείνουν και συνεχίσουν στο νέο σχήμα των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να επέλθει – επιτέλους – ομαλοποίηση στις καταβολές μισθοδοσίας, αν και οι εργαζόμενοι βλέπουν το σχέδιο αυτό με περίσκεψη. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη, αν θα ρολάρει κανονικά.

Εν τω μεταξύ σχέδιο εθελούσια αποχώρησης εξετάζεται και για τον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5, οι εργαζόμενοι του οποίου – όσοι έχουν απομείνει σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη – βρίσκονται ήδη στην διαδικασία αλλεπάλληλων 24ωρων απεργιών, καθώς τους έταξαν καταβολή δύο – χρωστούμενων – μισθών τη Δευτέρα (από τους 4,5 που τους οφείλονται), αλλά ακόμα δεν έχουν δει δεκάρα τσακιστή στους λογαριασμούς τους.

Και σήμερα θα μεταδοθεί μόνον απεργιακή εκπομπή (11.00- 14.00), και κάτι ανάλογο θα συμβεί και αύριο (14.00-16.00) «εάν και εφ’ όσον δεν έχουμε λάβει δύο μισθούς», τονίζουν.

Στο «περίμενε» είναι και οι συνάδελφοι τους στην ΑΥΓΗ. Αν δεν εμφανιστεί ποσό αντίστοιχο μηνιαίου μισθού μέσα στην μέρα στους λογαριασμούς, μελετούν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και εκείνοι τις οποίες θα προσδιορίσουν σε συνέλευση.

Πάντως αν, όσα είναι στα χαρτιά, τηρηθούν κατά γράμμα στην πράξη, εκτιμάται ότι το μισθολογικό κόστος σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ από τα περίπου 220.000 ευρώ μηνιαίως, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, θα περιοριστεί κατά τουλάχιστον 50% – μάλιστα άνθρωποι από τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζουν ότι «στο τέλος της ημέρας» η μισθοδοσία θα διαμορφωθεί στις 100.000 ευρώ (το μήνα, πάντα). Οι ίδιοι άνθρωποι σημείωναν, ότι τουλάχιστον η ΑΥΓΗ «αρχίζει να έχει διαφημίσεις».

