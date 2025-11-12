Ο Βασιλειάδης της Interview έλυσε το θέμα με τους αναποφάσιστους και πάει για… νόμπελ πολιτικής θεωρίας

Μία θεωρία που λύνει άπαξ δια παντός αυτό που απασχολεί όλους τους ερευνητές, το πού πηγαίνουν οι αναποφάσιστοι, πλάσαρε ο Δημήτρης Βασιλειάδης της Interview, με αφορμή την τελευταία μέτρηση της εταιρείας του – με την οποία πρασίνισε μεν σχεδόν το μισό χάρτη της χώρας, αλλά άφησε αναλλοίωτα τα κεντρικά ποσοστά των κομμάτων!

Τι είπε ο Βασιλειάδης στον Άρη Πορτοσάλτε; Ότι δεν… υπάρχει γκρίζα ζώνη και… dark room, λέει! Πάνε αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα. Τα έχει λύσει ο ίδιος! Καθότι φροντίζει να ρωτάει τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και άρα εκεί είναι το όλο μυστικό – που κανείς δεν το είχε σκεφτεί και το σκέφτηκε ο ίδιος! Λες και αυτό δεν το ρωτάνε όλοι οι δημοσκόποι!

Η προέλευση λοιπόν, λέει, των αναποφάσιστων είναι δεδομένη, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ – ως εδώ καλά. Προφανώς η προσοχή στρέφεται στο τι θα κάνουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, που είχαν ψηφίσει πριν ΝΔ.

Και αφού, λέει, ότι πρόκειται για «Νεοδημοκράτες», δίνει τα δύο και μόνα πράγματα που θα έχουν ως κατεύθυνση: Ή θα κάνουν ξανά το ίδιο ή δεν θα πάνε να ψηφίσουν! Δηλαδή αποκλείει το ενδεχόμενο να επιλέξουν άλλο κόμμα κάποιοι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει ΝΔ – όσοι το έκαναν, το έκαναν, δεν έχει άλλο!

Βέβαια το λάθος το ξεκινά από πριν, όταν λέει Νεοδημοκράτες (προφανώς με μία μασίφ σχέση) όσους ψήφισαν ΝΔ: Όποιος όμως ψηφίζει κάποια στιγμή ένα κόμμα δεν ταυτίζεται με αυτό, δεν είναι δηλαδή σώνει και καλά ντούρος «Νεοδημοκράτης». Μπορεί να είναι πρώην Πασόκος πχ, που ψήφισε Μητσοτάκη το 2023 για να μην προκύψει Τσίπρας, ας πούμε. Να έδωσε δηλαδή μία ad hoc, τρόπον τινά, ψήφο.

Άρα, μπορεί εύκολα να μετακινηθεί προς τη χαρακτηριζόμενη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και μετά να πάει όπου θέλει – αυτό πρέπει να «διερευνήσει», χρησιμοποιώντας πολλά εργαλεία και σύνθετη καταγραφή χαρακτηριστικών και διαθέσεων, μία εταιρεία – όχι να τον κατατάξει «ΝΔ ή πουθενά»! Όχι δηλαδή τον βάζουμε στο πρώην κόμμα του ή τον μετακινούμε στην αποχή – αυτό δεν είναι «εκτίμηση ψήφου», αλλά διευθέτηση δεδομένων. Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γουάτσον… Αλλιώς δεν θα είχαμε ποτέ αλλαγές συσχετισμών.

Αλλά μάλλον κάπως έτσι, με την κατά βούληση ερμηνεία της λεγόμενης «εκτίμηση ψήφου», βρίσκει και εκείνος και άλλες εταιρείες τη ΝΔ στο 30% και πάει λέγοντας, ενώ στην πρόθεση μπορεί να είναι στο 22%, 23% και στο 24%.

Α, για να τα λέμε όλα. Ο Βασιλειάδης λέει και το εξής, επί λέξει μάλιστα: «Αν παραμείνει αναποφάσιστος, δεν θα πάει καν να ψηφίσει». Δηλαδή, με άλλα λόγια και πιο τσαχπίνικα, αν είναι αναποφάσιστος κάποιος, τότε είναι… αναποφάσιστος, αλλά αν αποφασίσει τι θα ψηφίσει, τότε θα πάει να ψηφίσει! Αν είναι μέρα, είναι μέρα, τέλος! Κι αν είναι νύχτα, ε, τότε σίγουρα είναι νύχτα έτσι;

