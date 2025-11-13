Χανιά: Νεκρός 48χρονος πεζός – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γογονή Χανίων, όταν ένας 48χρονος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 1:30 π.μ., όταν ο 48χρονος διέσχιζε τον δρόμο πίσω από διερχόμενο όχημα.
Ο οδηγός της μηχανής δεν αντιλήφτηκε τον άτυχο άνδρα και δεν αποφεύχθηκε η σύγκρουση.
Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με το zarpanews, στο νοσοκομείο διεκομίσθη και ο 33χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα και βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ενώ η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.
