Ρασοφόροι με κοκαΐνη: Γνώριμη της Αστυνομίας η – φερόμενη – αρχηγός (Photo)

Η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος ρασοφόρων που διακινούσαν ναρκωτικά οδηγήθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή και αφού απολογήθηκε λέγοντας πως συνομιλούσε με τους ρασοφόρους ως… πιστή, της επιδόθηκε φυλακιστήριο και αναμένεται να κρατηθεί προσωρινά.

Πρόκειται για την 52χρονη Α.Γ., μία γυναίκα η οποία χειριζόταν όλα τα μεγάλα και ίσως και μικρά ζητήματα που αντιμετώπιζε η οργάνωση, στην οποία φέρονται να είχαν ενταχθεί και οι τρεις ρασοφόροι.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο με ποινικό παρελθόν αλλά και με άνεση που θα ζήλευαν και οι πιο μπαρουτοκαπνισμένοι διακινητές ναρκωτικών, όσον αφορά την οργάνωση των «εργασιών» του κυκλώματος.

Φαίνεται, πάντως, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις αστυνομικές έρευνες, πως η 52χρονη όχι μόνο είχε συχνή παρουσία στον ναό-αποθήκη της οδού Λιοσίων, αλλά και όριζε και κάποια από τα ραντεβού μεταξύ χρηστών και διακινητών με τα στελέχη της δήθεν παλαιοημερολογίτης εκκλησίας στις Τρεις Γέφυρες, στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό που ξεχωρίζει, βεβαίως, σύμφωνα με πηγές, ήταν η σχέση της με έναν από τους τρεις ρασοφόρους.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας αλλά και των νόμιμων επισυνδέσεων, διαπιστώθηκε πως ένας από τους τρεις ρασοφόρους είχε… αδυναμία στην 52χρονη, στην οποία αρκετές φορές αναφερόταν με… τρυφερότητα.

Η 52χρονη μοιάζει να αρέσκεται να συνομιλεί μαζί του για να δίνει εντολές μέσω αυτού στους τρεις ρασοφόρους αλλά και ενίοτε να τους περνάει τα παράπονά σε περίπτωση που έκαναν λάθη στη διαδικασία της φύλαξης αλλά και της διακίνησης των ναρκωτικών.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, η αρχηγός ήταν επίσης παρούσα σε ένα από τα δρομολόγια που έκαναν μέλη της οργάνωσης, με σκοπό την ανίχνευση αστυνομικής παρουσίας, ενόσω μερικά χιλιόμετρα πιο πίσω ο ένας από τους τρεις ρασοφόρους αναλάμβανε να μεταφέρει τουλάχιστον 6 αλλοδαπούς χωρίς τα ορθά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν ο ρασοφόρος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να μεταφέρει τα άτομα αυτά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγο έξω από την Κομοτηνή.

Οι συνοριοφύλακες συνέλαβαν τον ρασοφόρο, ενώ διαπιστώθηκε πως από το σημείο είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα η αρχηγός της οργάνωσης αλλά και ο υπαρχηγός της, ο οποίος μάλιστα αποτελούσε και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο βραχιόνων της.

Θυμίζουμε πως πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, που ήταν βασικό αντικείμενο του βραχίονα της 52χρονης, δραστηριοποιούνταν και ένας δεύτερος βραχίονας που είχε αναλάβει την καλλιέργεια κάνναβης σε περιοχή της Φθιώτιδας. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν αποκλείεται η οργάνωση να έψαχνε «φθηνά εργατικά χέρια» για κάποιες από τις φυτείες της.

Μία γυναίκα με… παρελθόν

Για την 52χρονη αρχηγό το «παιχνίδι» της διακίνησης ναρκωτικών δεν ήταν κάτι άγνωστο. Η ίδια είχε… εμπειρία από τη διαδικασία.

Τον Οκτώβριο του 2023 είχε συλληφθεί και πάλι από τη Δίωξη Ναρκωτικών, καθώς φέρεται να είχε εισχωρήσει σε εγκληματική οργάνωση και πάλι με αντικείμενο τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Μάλιστα εκείνη την εποχή είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί σε χώρο που διατηρούσε πάνω από 650 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως επίσης περίπου ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης και 100 και πλέον χαπιών.

Τα ναρκωτικά πάντως δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο που απασχόλησε την 52χρονη, καθώς στο παρελθόν κινητοποίησε τις Αρχές όταν ως υπεύθυνη καταστήματος καφέ, φέρεται να είχε μετατρέψει χώρο του σε λέσχη.

Για την παλαιότερη υπόθεση των ναρκωτικών πάντως είχε μείνει ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διέμενε δύο φορές τον μήνα.

