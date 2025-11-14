Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο – Νεκρός 53χρονος οδηγός

Μία ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αυτή τη φορά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν ένας 53χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ που οδηγούσε, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Σύμφωνα με το zarpanews, άμεσα έφτασαν στο σημείο δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον οδηγό, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο ο 53χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε λίγο μετά στα βαρύτατα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

Πλειστηριασμών συνέχεια στο Αρκαλοχώρι: Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό