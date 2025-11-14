search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:43
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 09:03

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο – Νεκρός 53χρονος οδηγός

14.11.2025 09:03
EKAB NEW

Μία ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αυτή τη φορά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν ένας 53χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ που οδηγούσε, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Σύμφωνα με το zarpanews, άμεσα έφτασαν στο σημείο δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον οδηγό, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο ο 53χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε λίγο μετά στα βαρύτατα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια αρχή.

