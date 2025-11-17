Αδελφές Μάνδρου: «Είμαστε πολύ συνδεδεμένες, κρυώνουμε και αρρωσταίνουμε μαζί»

Η γνωστή δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου εμφανίστηκε στην ΕΡΤ με τη δίδυμη αδελφή της Χριστίνα, που είναι συμβολαιογράφος. Οι δύο γυναίκες μίλησαν για την ομοιότητα τους και τη στενή σχέση τους.

Η Χριστίνα Μάνδρου δήλωσε ότι συχνά την μπερδεύουν με την αδελφή της. «Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τους χαλάω το χατίρι και απαντώ κανονικά για τα δικαστικά θέματα και άλλες φορές λέω ότι δεν είμαι η Ιωάννα, είμαι η αδελφή της».

«Μας φώναζαν τα κορίτσια»

Οι αγαπημένες αδελφές, που έχουν σπουδάσει και οι δύο Νομική, διηγήθηκαν ότι στα παιδικά τους χρόνια τις φώναζαν «τα κορίτσια». Μέχρι τα 18 του χρόνια τους άρεσε να φοράνε τα ίδια ρούχα.

Τις έφερε πιο κοντά ο θάνατος της μητέρας τους σε ηλικία 10 ετών. «Ευτυχώς μεγαλώσαμε με έναν πατέρα άγιο».

Η Ιωάννα Μάνδρου επεσήμανε «Εμείς είμαστε πολύ συνδεδεμένες. Δεν το έχουμε πάρει βαριά που είμαστε δίδυμες».

«Μιλάμε πολλές φορές την κάθε ημέρα στο τηλέφωνο. Ίσως να δυσκολεύουμε τους γύρω μας», πρόσθεσε η Χριστίνα Μάνδρου.

Περιγράφοντας τις διαφορές τους η Χριστίνα Μάνδρου τόνισε «η Ιωάννα είναι πιο τολμηρή και πιο εξωστρεφής από μένα, εγώ είμαι πιο εσωστρεφής και περισσότερο μεθοδική».

«Την εμπειρία του διδύμου την έχουμε βιώσει πολύ θετικά και πιστεύουμε ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία», σχολίασε η Ιωάννα Μάνδρου και πρόσθεσε. «Κρυώνουμε μαζί, αρρωσταίνουμε περίπου μαζί, μας πονάει το ίδιο μάτι. Έχουμε και οι δύο μια ευαισθησία στο δεξί αυτί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε αρρωστήσει μαζί, με την ίδια νόσο, χωρίς να έχουμε συναντηθεί. Έχουμε διαίσθηση τι συμβαίνει η μία στην άλλη», συνέχισαν

«Η ουσία της προσωπικότητάς μας έχει πάρα πολλά κοινά. Εγώ το αποδίδω στην πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική σύνδεση που έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι γεννηθήκαμε στο ίδιο περιβάλλον. Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένες, είμαστε ανιδιοτελείς. Δεν έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας η καθεμία για τον εαυτό της», τόνισε η Ιωάννα Μάνδρου.

