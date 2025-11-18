search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

18.11.2025 06:15

Τασούλας: Επιμένει στις «ανησυχίες» για τις συναινέσεις – Αποδοκιμασία από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχονται σενάρια για τον εκλογικό νόμο

Μία μέρα μετά την ωμή παρέμβαση του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος που μιλά για ακυβερνησία της χώρας λόγω έλλειψης συναινέσεων και τις έντονες αντιδράσεις που έφερε αυτή, ιδιαίτερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συνεργάτες του προέδρου εμφανίζονται να επιμένουν για την σκοπιμότητα της παρέμβασης, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας» τονίζουν συνεργάτες του κ. Τασούλα.

Να σημειώσουμε ότι κανείς μέχρι σήμερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει παρέμβει με δηλώσεις ή διαρροές στα θέματα που αφορούν τις εκλογές και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι συντάσσεται με την άποψη της κυβέρνησης. 

«Ο Κωνσταντίνος Τασούλας λειτούργησε ως κομματάρχης της ΝΔ και όχι ως ο ανώτατος πολιτειακός παράγοντας της χώρας» λένε στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα οποία αναρωτιούνται αν έχει ή όχι, την αρμοδιότητα, εκ του θεσμικού του ρόλου, «να αναμειγνύεται στο κομματικό παίγνιο», έστω μέσω διαρροών.  

Το ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 50 του Συντάγματος για τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς, ζήτησε να διευκρινιστεί αν το δημοσίευμα του «Βήματος» απηχεί τις απόψεις του ενοίκου της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του.

«Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος. Υπάρχει όμως και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο. Να μην γίνουν τα προβλήματα της “γαλάζιας πολυκατοικίας”, προβλήματα της χώρας ξανά», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προφανώς και δεν έγινε τυχαία. Σύμφωνα με όσα εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος στον συντάκτη του δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», Αντώνη Καρακούση, το θέμα τον απασχολεί ιδιαίτερα, «ξυπνά και κοιμάται», όπως είπε, διαβάζοντας το άρθρο 37 του Συντάγματος για τις διερευνητικές εντολές, και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας του.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι το συγκεκριμένο άρθρο ρητά του δίνει αυτή την δυνατότητα και το δικαίωμα να παίρνει θέση και να ενδιαφέρεται για την πολιτική σταθερότητα του τόπου.

Στελέχη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης λένε πάντως ότι η παρέμβαση του προέδρου της Δημοκρατίας σχετίζεται απόλυτα με την κακή δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και την απουσία κυβερνητικού εταίρου, από την στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα κατηγορηματικός να λέει «όχι» σε κάθε συνεργασία με την ΝΔ. 

Σύμφωνα με την άποψη των ίδιων ανθρώπων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχείρησε να παρέμβει με σκοπό να επηρεάσει το εκλογικό σώμα, το οποίο σήμερα εμφανίζεται ιδιαίτερα αρνητικό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Παράλληλα, αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα θέλησε να προϊδεάσει την κοινή γνώμη για μία ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια που λένε ότι πυκνώνουν οι εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό και για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να κατέβει το όριο της αυτοδυναμίας στο 33% – 34%, ενώ θα πριμοδοτεί το πρώτο κόμμα με βάση και τη διαφορά που θα έχει από το δεύτερο κόμμα.

