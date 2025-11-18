search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:19
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 10:30

Καταργείται το χάρτινο δίπλωμα: Πώς γίνεται άμεσα η αντικατάσταση

18.11.2025 10:30
diplwma

Παρότι η ψηφιοποίηση των αδειών οδήγησης προχωρά, πολλοί οδηγοί κρατούν ακόμη το γνώριμο χάρτινο δίπλωμα. 

Ωστόσο, αυτό παύει να ισχύει οριστικά στις 19 Ιανουαρίου 2033, ενώ για ορισμένες ηλικιακές ομάδες (κυρίως άνω των 65 ετών) η αλλαγή μπορεί να απαιτηθεί νωρίτερα.

Οπως αναφέρει το newsauto.gr o βασικός λόγος για την αντικατάσταση είναι ότι το παλαιό δίπλωμα αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδήγηση ή ενοικίαση αυτοκινήτου σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Αντίθετα, το σύγχρονο πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας διαθέτει λατινικούς χαρακτήρες και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση

Η διαδικασία πραγματοποιείται εύκολα:

  • Online μέσω gov.gr, στην ενότητα Άδειες Οδήγησης, με σύνδεση μέσω TaxisNet.
  • Εναλλακτικά, σε ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες των Περιφερειών, για όσους δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο κάτοχος ακολουθεί τα βήματα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, υποβάλλει φωτογραφία και υπογραφή, καταβάλλει το παράβολο και επιλέγει τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος.

Κόστος

Το παράβολο αντικατάστασης ανέρχεται σε 30 ευρώ και πληρώνεται ηλεκτρονικά.

Η μετάβαση στην πλαστική κάρτα δεν είναι μόνο τυπική υποχρέωση, αλλά και διευκόλυνση για κάθε οδηγό που ταξιδεύει ή νοικιάζει αυτοκίνητο στο εξωτερικό.

Στόχος: ένα ενιαίο, ασφαλές και ευρωπαϊκά αναγνωρίσιμο σύστημα αδειών οδήγησης

Διαβάστε επίσης

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με «πράσινο» αλουμίνιο στα αυτοκίνητα

Η Toyota ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 10 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia-flampourari-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

hasapis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο ο «Χασάπης» (Live)

trump-ronaldo-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρονάλντο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές του για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Οι αντιδράσεις στα social media

paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:19
kideia-flampourari-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

hasapis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο ο «Χασάπης» (Live)

trump-ronaldo-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρονάλντο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές του για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Οι αντιδράσεις στα social media

1 / 3