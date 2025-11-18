Καταργείται το χάρτινο δίπλωμα: Πώς γίνεται άμεσα η αντικατάσταση

Παρότι η ψηφιοποίηση των αδειών οδήγησης προχωρά, πολλοί οδηγοί κρατούν ακόμη το γνώριμο χάρτινο δίπλωμα.

Ωστόσο, αυτό παύει να ισχύει οριστικά στις 19 Ιανουαρίου 2033, ενώ για ορισμένες ηλικιακές ομάδες (κυρίως άνω των 65 ετών) η αλλαγή μπορεί να απαιτηθεί νωρίτερα.

Οπως αναφέρει το newsauto.gr o βασικός λόγος για την αντικατάσταση είναι ότι το παλαιό δίπλωμα αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδήγηση ή ενοικίαση αυτοκινήτου σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Αντίθετα, το σύγχρονο πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας διαθέτει λατινικούς χαρακτήρες και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση

Η διαδικασία πραγματοποιείται εύκολα:

Online μέσω gov.gr, στην ενότητα Άδειες Οδήγησης, με σύνδεση μέσω TaxisNet.

Εναλλακτικά, σε ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες των Περιφερειών, για όσους δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο κάτοχος ακολουθεί τα βήματα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, υποβάλλει φωτογραφία και υπογραφή, καταβάλλει το παράβολο και επιλέγει τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος.

Κόστος

Το παράβολο αντικατάστασης ανέρχεται σε 30 ευρώ και πληρώνεται ηλεκτρονικά.

Η μετάβαση στην πλαστική κάρτα δεν είναι μόνο τυπική υποχρέωση, αλλά και διευκόλυνση για κάθε οδηγό που ταξιδεύει ή νοικιάζει αυτοκίνητο στο εξωτερικό.

Στόχος: ένα ενιαίο, ασφαλές και ευρωπαϊκά αναγνωρίσιμο σύστημα αδειών οδήγησης

