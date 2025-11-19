Τραμπ και Σαουδική Αραβία: Μια σχέση δεκαετιών και… δισεκατομμυρίων – Οι μπίζνες, τα γιοτ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα deal του προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με τους Σαουδάραβες για δεκαετίες, αλλά τα… πολλά λεφτά έφτασαν αφού έγινε πρόεδρος.

Ο ίδιος διέψευδε, μέσω Twitter, στις 16 Οκτωβρίου 2018, ότι έχει οικονομικά συμφέροντα με τη χώρα, μία μέρα αφού επανέλαβε τον ισχυρισμό του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας ότι δεν γνώριζε τι συνέβη στον δολοφονημένο δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι, γράφοντας «δεν έχω οικονομικά συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία (ούτε στη Ρωσία, για την ακρίβεια). Οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχω, είναι απλώς περισσότερες ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (που υπάρχουν άφθονες)!»

Ο Τραμπ μπορεί να μην είχε συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία εκείνη την περίοδο, αλλά είχε κατά καιρούς κάνει δουλειές με τη χώρα, πουλώντας το Plaza Hotel σε έναν Σαουδάραβα πρίγκιπα το 1995 και ένα σύνολο διαμερισμάτων στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας το 2001.

Οι δεσμοί του Τραμπ με το αραβικό κράτος έγιναν ισχυρότεροι μετά τη δολοφονία Κασόγκι, ιδιαίτερα μετά το τέλος της πρώτης του θητείας.

Από τότε, ο ίδιος και η οικογένειά του συνήψαν τουλάχιστον εννέα συμφωνίες με Σαουδάραβες επενδυτές, διοχετεύοντας εκατομμύρια στα γήπεδα γκολφ του προέδρου, δεκάδες εκατομμύρια στις επιχειρήσεις αδειοδότησης του ονόματος του και δισεκατομμύρια σε ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Forbes.

Μόνο το 2024, ο Τραμπ και η ευρύτερη οικογένειά του συγκέντρωσαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.

Όλα αυτά τα χρήματα ίσως εξηγούν γιατί ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το άτομο που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι ενέκρινε το σχέδιο για τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι, έγινε δεκτός με… ενθουσιασμό στον Λευκό Οίκο, κεντρικό άξονα συνομιλιών τα… χρήματα, θέμα που επί δεκαετίες συνδέει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία.

Το χρονικό των… συναλλαγών

1987

Μέσα σε μια περίοδο αλόγιστων αγορών, που περιλαμβάνουν μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια αεροπορική εταιρεία και το Plaza Hotel, ο Τραμπ ξοδεύει 29 εκατομμύρια δολάρια για ένα γιοτ σχεδόν 300 ποδιών, που αρχικά είχε παραγγείλει ο Άντναν Κασόγκι, Σαουδάραβας έμπορος όπλων και ξάδελφος του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Το σκάφος, ονόματι Trump Princess, γίνεται ένα είδος πανάκριβης διαφήμισης για την αυτοκρατορία καζίνο του Τραμπ.

1990

Το περιοδικό Spy δοκιμάζει τους πλούσιους και διάσημους στέλνοντας μια σειρά από επιταγές συνεχώς μικρότερης αξίας για να δει ποιοι θα καταδεχθούν να τις καταθέσουν. Μόνο δύο άτομα καταθέτουν την τελευταία, αξίας 13 σεντς: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντναν Κασόγκι.

1991

Ένα βουνό χρεών από τα καζίνο καταρρέει πάνω στον Τραμπ, οδηγώντας σε μια σειρά πτωχεύσεων. Υπό πίεση, ο μεγιστάνας αποχωρίζεται μερικά από τα αποκτήματά του, μεταξύ αυτών και το Trump Princess, που καταλήγει στα χέρια του Σαουδάραβα πρίγκιπα Αλουαλίντ μπιν Ταλάλ μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ.

1995

Ο Τραμπ ξεφορτώνεται και το Plaza Hotel στον Αλουαλίντ, μαζί με τον Σιγκαπουριανό δισεκατομμυριούχο Κουέκ Λενγκ Μπενγκ, σε μια πώληση που αποτιμά το ακίνητο στα 325 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 80 εκατομμύρια λιγότερα από όσα είχε πληρώσει.

2001

Ο Τραμπ πουλά ολόκληρο τον 45ο όροφο του Trump World Tower στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για 12 εκατομμύρια δολάρια. «Η Σαουδική Αραβία και εγώ τα πάμε πολύ καλά. Μου αγοράζουν διαμερίσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε προεκλογική εμφάνιση το 2015. «Πρέπει να τους αντιπαθώ; Τους συμπαθώ πολύ».

Αύγουστος 2015

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της προεδρικής του καμπάνιας, ο Τραμπ δημιουργεί οκτώ νέες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους τις THC Jeddah Hotel Manager LLC και DT Jeddah Technical Services Manager LLC. Η ονοματολογία θυμίζει άλλες εταιρείες που χρησιμοποιεί για διεθνείς συμφωνίες αδειοδότησης, όπως αυτές στην Ινδονησία και το Βανκούβερ. Ο Τραμπ δεν ανακοινώνει επίσημο έργο στην Τζέντα, αλλά η ύπαρξη αυτών των εταιρειών δείχνει ότι ίσως εργαζόταν σε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της καμπάνιας.

26 Οκτωβρίου 2016

Το Trump International Hotel ανοίγει επίσημα στην Ουάσινγκτον, εξασφαλίζοντας στον Τραμπ μια διεύθυνση στη Pennsylvania Avenue, είτε κέρδιζε είτε όχι τις εκλογές. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δείχνει αμέσως την εκτίμησή της, ξοδεύοντας τουλάχιστον 270.000 δολάρια εκεί μέχρι τον Μάρτιο του 2017, εκ των οποίων 78.000 σε catering.

20 Μαΐου 2017

Ο Τραμπ πραγματοποιεί το πρώτο του προεδρικό ταξίδι στη Σαουδική Αραβία αντί σε μια παραδοσιακή χώρα όπως ο Καναδάς, το Μεξικό ή το Ηνωμένο Βασίλειο. «Υπέροχα στο Ριάντ», γράφει, ανεβάζοντας φωτογραφία του βασιλιά Σαλμάν να τον υποδέχεται με κόκκινο χαλί μπροστά στο Air Force One. Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ αγγίζει την περίφημη φωτεινή σφαίρα δίπλα στον βασιλιά. Η φωτογραφία γίνεται viral.

2021

Εκτός αξιώματος, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ιδρύει την Affinity Partners, μια εταιρεία private equity. Μέχρι το 2024, εξασφαλίζει δεσμεύσεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας. Με προμήθεια διαχείρισης 1,25%, οι Σαουδάραβες αναμένεται να πληρώσουν τουλάχιστον 125 εκατομμύρια σε πέντε χρόνια, εκτοξεύοντας την προσωπική περιουσία του Κούσνερ πάνω από το 1 δισεκατομμύριο.

Ιούλιος 2022

Η σαουδαραβική LIV Golf, που μοίρασε τεράστια ποσά σε αστέρες του γκολφ, επισκέπτεται το Trump National Golf Club στο Μπέντμινστερ. Ισολογισμός δείχνει ότι το κλαμπ έλαβε περίπου 800.000 δολάρια.

19 Νοεμβρίου 2022

Η Trump Organization ανακοινώνει την πρώτη νέα συμφωνία αδειοδότησης στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, με τον σαουδαραβικό developer Dar Al Arkan στο Ομάν. Η συμφωνία αποφέρει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ.

1 Ιουλίου 2024

O Dar Al Arkan προσθέτει ένα έργο Trump στην Τζέντα, το Trump Tower Jeddah, μέσω της Dar Global. Μια εταιρεία ονόματι DT Marks KSA LLC, που φαίνεται να συλλέγει τα χρήματα από τις συμφωνίες στο βασίλειο, αναφέρει 15,9 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη αδειοδότησης.

9 Δεκεμβρίου 2024

Ένα μήνα μετά τη δεύτερη εκλογή του Τραμπ, η Dar Global ανακοινώνει δύο ακόμη έργα Trump στο Ριάντ. «Αυτές οι αναπτύξεις θα επαναπροσδιορίσουν τη πολυτελή διαβίωση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας», δηλώνει ένα στέλεχος της εταιρείας.

3 Απριλίου 2025

Καθώς οι παγκόσμιες αγορές κλυδωνίζονται από τα τελωνειακά σχέδια του προέδρου, ο Τραμπ ταξιδεύει στο Μαϊάμι για δείπνο της LIV Golf πριν από εκδήλωση στο Trump National Doral.

13 Μαΐου 2025

Για δεύτερη φορά στις αρχές της θητείας του, ο Τραμπ ταξιδεύει στο Ριάντ, αρχίζοντας περιοδεία σε τρεις χώρες όπου η Trump Organization έχει ενεργές συμφωνίες: Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ.

29 Σεπτεμβρίου 2025 (1)

Η Dar Global ανακοινώνει δεύτερο έργο Trump στην Τζέντα, το Trump Plaza Jeddah, με γραφεία, κατοικίες και χώρο πρασίνου εμπνευσμένο από το Central Park.

29 Σεπτεμβρίου 2025 (2)

Η Affinity Partners του Κούσνερ συνεργάζεται με το σαουδαραβικό κρατικό ταμείο για την εξαγορά της Electronic Arts έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λιγότερο από έναν μήνα μετά, ο Κούσνερ συνεργάζεται με Άραβες ηγέτες για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

29 Οκτωβρίου 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στη Σαουδική Αραβία για επενδυτική σύνοδο με κορυφαίους της Γουόλ Στριτ. Παρών και ο επενδυτής Ομίδ Μάλικ, του οποίου η 1789 Capital προσέλαβε τον Τραμπ Τζούνιορ για την άντληση κεφαλαίων. «Ποιος θα φανταζόταν πριν 20 χρόνια ότι κάποιος με λίγα εγκεφαλικά κύτταρα θα επένδυε στη Μέση Ανατολή αντί στην Ευρώπη;» είπε ο Τραμπ Τζούνιορ. «Οι ευκαιρίες εδώ είναι εντυπωσιακές».

