Μπουρλότο Μακάριου Λαζαρίδη στην εξεταστική, μάχη Μπιαγκή και Ζωής για την αύξηση στο επίδομα ενοικίου, οι ενέσεις ηρεμίας στην γαλάζια ΚΟ, τα… λιμάνια της Κίμπερλι  

Με τούτα και με κείνα, η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάει φουλ – τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών, καθότι δεν πρόκειται καθόλου για το ίδιο πράγμα – να ξεπεράσει σε ανυποληψία ακόμα και εκείνη που ασχολήθηκε με το δυστύχημα των Τεμπών.

Και για την οποία εξεταστική των Τεμπών, ο πρωθυπουργός είχε παραδεχθεί πως δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές του κοινοβουλίου.

Τα χθεσινά με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη, συμμετέχοντα έναν αντιπεριφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και με ακραίες κόντρες που ακολούθησαν μεταξύ του γαλάζιου βουλευτή και της Χαριλάου Τρικούπη, επισκιάζουν προφανώς την όποια προσπάθεια κάνουν οι καλοπροαίρετοι της επιτροπής.

Ο Λαζαρίδης απείλησε να πάει την Στεφανία Μουρελάτου, του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ στα δικαστήρια – αν το κάνει είναι πιθανό να την πάει και στο… ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Κινήματος, όπως μου είπαν κάποιοι.

– Με τον εκνευρισμό του Λαζαρίδη πάντως η ΝΔ έχασε την ευκαιρία να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί νόμιμη την «τεχνική λύση» (χαρές ο… Βορίδης) και πως πράσινο στέλεχος από τον Μυλοπόταμο δήλωνε βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα.

– Σήμερα έχει στην εξεταστική «Φραπέ» και «Χασάπη». Όλη η «Κάτω Κρήτη» σε κοινή θέα…

Ενέσεις ηρεμίας

Καθησυχαστικό μήνυμα στους γαλάζιους βουλευτές που ανησυχούν ότι μπορεί να βρίσκονται στη νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνει τα τελευταία 24ωρα το μέγαρο Μαξίμου.

Τι λέει το μήνυμα; Ότι αυτή τη φορά δεν θα ακολουθηθεί η μέθοδος της απομάκρυνσης από κυβερνητικά πόστα και της πολιτικής καταδίκης όσων «έκαναν ένα τηλεφώνημα για να εξυπηρετήσουν πολίτες».

Η πρώτη δικογραφία αν θυμάστε κόστισε την υπουργική καρέκλα σε 4 στελέχη, ενώ πολλοί βουλευτές «κρεμάστηκαν» στα μανταλάκια.

Ακόμα κι αν η εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας βουλευτών για να… αποδείξουν την αθωότητά τους στις δικαστικές αίθουσες, το Μαξίμου κλείνει το μάτι στους «ενδιαφερόμενους» ότι δεν θα συναινέσει.

– Πρώτον, δεν ξέρω αν το εννοεί και δεν το λέει απλά για να μην προκληθεί από τώρα πανικός, ενδεχομένως υπερβολικός για τα όσα θα αναφέρονται τελικά στη δικογραφία.

– Και δεύτερον, θα κάνει μία χαρά η Λάουρα η Κόβεσι, που θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσει.

Ενίσχυση για το στεγαστικό θέλουν βουλευτές

Έχουν χιλιάδες οικογένειες τον καημό τους με τα υψηλά ενοίκια, εμφανίζονται και βουλευτές τώρα να θέτουν… θέμα. Τι θέμα; Οι επαρχιώτες βουλευτές λοιπόν ζητάνε αύξηση του επιδόματος ενοικίου που λαμβάνουν από τη Βουλή. Είναι υψηλά τα ενοίκια, λένε και δεν βγαίνουν, καθόσον η κύρια κατοικία τους είναι στην επαρχία και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι στην Αθήνα για τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Το επίδομα μέχρι τώρα είναι 1000 ευρώ μηνιαίως και επικαλούνται τις… αυξήσεις που υπάρχουν στην αγορά. Πήγαν λοιπόν με… φόρα σε μία από τις πρόσφατες διασκέψεις των Προέδρων της Βουλής – με πιο ένθερμο υποστηρικτή τον Δημήτρη Μπιαγκή του ΠΑΣΟΚ – και έθεσαν το θέμα. Έμαθα ότι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης δεν αιφνιδιάστηκε, αλλά πριν ξεκαθαρίσει προθέσεις, επενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον γνωστό τρόπο (τους… καταχέρισε δηλαδή) και έτσι υπήρξε βίαιη αναδίπλωση…

Θα βολευτούν με ένα χιλιάρικο…

Πάγος για εκλογικό νόμο

Η άποψη ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – ιδίως στους… μη δημοφιλείς βουλευτές που κινδυνεύουν να μην εκλεγούν στις επόμενες κάλπες. Όμως, ιδίως μετά τη νέα κατηγορηματική τοποθέτηση του Μητσοτάκη, μάλλον επανεξετάζεται και ίσως εγκαταλείπεται, προς το παρόν τουλάχιστον, η ιδέα μία συντονισμένης πίεσης προς το Μαξίμου για αλλαγή του νόμου.

Λιμάνια και μαρίνες

Από το «κάθε λιμάνι και καημός», φτάσαμε στο «με κάθε λιμάνι στην Κίμπερλι κι ένα βήμα πιο κοντά στη συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ».

Όχι ότι συνδέονται αυτά τα δύο – οι συμφωνίες για παραχώρηση υποδομών στους Αμερικανούς με το άνοιγμα της προοπτικής για αυτή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο -, αλλά όπως και να το δει κανείς, οι σχέσεις (μπορεί να) βαίνουν προς βελτίωση.

Αρκεί να μην φτάσουμε να δώσουμε και τις… μαρίνες στην φουριόζα Κίμπερλι για να γίνει αυτή η επαφή έτσι;

– Το ότι αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή μία σινοαμερικανική σύρραξη σε ελληνικό έδαφος είναι πάντως μία θετική εξέλιξη. Για όλα τα άλλα θα σας γελάσω.

Η Black Friday ως άτυπο δημοψήφισμα της τσέπης

Κλειδί για να διαβαστεί σωστά η «τάση της επόμενης ημέρας» δεν είναι φέτος η ίδια η Black Friday, αλλά ολόκληρη η περίοδος γύρω από αυτήν. Στους διαδρόμους της αγοράς ψιθυρίζεται ότι αρκετοί παράγοντες –από υπουργικά γραφεία μέχρι διοικητικά συμβούλια μεγάλων αλυσίδων– παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα όχι τα νούμερα της μιας μέρας, αλλά τη συνολική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να διαπιστώσουν πού πραγματικά βρίσκεται η διάθεση και κυρίως η δυνατότητα των πολιτών να ανοίξουν το πορτοφόλι. Γιατί μπορεί οι προσφορές να πέφτουν βροχή, όμως οι πληροφορίες λένε πως η ανησυχία μεγαλώνει: θα επιβεβαιωθούν άραγε όσοι φοβούνται ότι έρχονται τα πρώτα κακά μαντάτα, με συρρίκνωση των πωλήσεων και παγωμένη κίνηση στα καταστήματα;

Όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά παλιοί της αγοράς, «αν δεν τραβήξει η Black Friday, τότε το εορταστικό ταμείο θα γίνει μαθηματική εξίσωση που δύσκολα θα λύνεται». Και κάπως έτσι η φετινή περίοδος εξελίσσεται σιωπηλά σε άτυπο δημοψήφισμα για την αντοχή του καταναλωτή — και, κατ’ επέκταση, για τα νεύρα της κυβέρνησης που παρακολουθεί με προσοχή τα γραφήματα.

