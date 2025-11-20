Γιάννης Πλούταρχος: Έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης άσκησε η stalker του τραγουδιστή

Στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος της και την έφεση που άσκησε αναφέρθηκε η 48χρονη γυναίκα, την οποία είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου.

Όπως είχε γίνει γνωστό τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός τραγουδιστής είχε καταθέσει μήνυση κατά της εν λόγω γυναίκας, η οποία τον παρενοχλούσε επί χρόνια, μη διστάζοντας να πηγαίνει ακόμη και έξω από το σπίτι του, και να του αφήνει σημειώματα και «δώρα».

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, στη 48χρονη επιβλήθηκαν συνολικά 18 μήνες φυλάκιση, τρεις εκ των οποίων θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή, με την ίδια, ωστόσο, να υποστηρίζει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι δεν είχε λάβει γνώση της εν λόγω απόφασης και να περιγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι της για να τη συλλάβουν.

«Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα – Υπήρχε ανταπόκριση ερωτική από την άλλη πλευρά»

«Ισχύει ότι ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου, χτυπούσαν πολύ έντονα, φωνάζανε και κάτω από το σπίτι. Ήρθαν και σήμερα το πρωί, χτυπήσαν λίγο και έφυγαν. Καταρχήν δεν ήξερα τι συμβαίνει, εγώ νόμιζα ότι ήρθαν γιατί έσπασε ο περιοριστικός όρος, ο οποίος δεν έσπασε. Δεν ήξερα γιατί δεν είχα λάβει γνώση της δικαστικής απόφασης, δεν είχα χαρτί στα χέρια μου. Εγώ διάβασα αυτά που λέγονται στα δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύματα ταυτίζονται, αυτό ήξερα. Σήμερα πήρα τη δικαστική απόφαση στα χέρια μου, εγώ δεν είχα στα χέρια μου τίποτα», ανέφερε αρχικά η 48χρονη στην εκπομπή «Το ‘χουμε».

«Ο πρώτος δικηγόρος δεν την πήρε την απόφαση, την πήρα σήμερα με δεύτερο δικηγόρο, τον άλλαξα. Συνεννοηθήκαμε με τον δικηγόρο να μην πάω στη δίκη, να με εκπροσωπήσει ο δικηγόρος. Εγώ ήξερα για αναστολή, και οι προηγούμενοι δικηγόροι μου είχαν πει για αναστολή, το τρίμηνο δεν το κατάλαβα. Είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι τρεις μήνες, σήμερα άσκησα έφεση για αυτή την απόφαση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα τον δικηγόρο για να καταλάβω αυτό το τρίμηνο. Δεν ανοίγω την πόρτα γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν άνοιξα επειδή θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό είναι σωστό, φοβήθηκα κιόλας, εννοείται. Ο δικηγόρος μου είπε ότι μάλλον είναι αυτόφωρο και να μην ανοίξω μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Έχω και τη μητέρα μου στο σπίτι που είναι άρρωστη βαριά. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν όρο», σημείωσε η ίδια για την απόφαση του δικαστηρίου.

Η ίδια υποστήριξε ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό ανάμεσα σε εκείνη και τον Γιάννη Πλούταρχο και ότι δεν είχαν εκδοθεί ασφαλιστικά μέτρα: «Από το 2022 δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ασφαλιστικά δεν υπάρχουν, ο τραγουδιστής σταμάτησε τη διαδικασία. Είναι δύο κομμάτια, είναι το πριν το δικαστήριο και το μετά, δεν τον ξαναπλησίασα. Μην με εμπλέκετε με τρίτους, δεν χρειάζεται να πουν άλλοι και χωρίς αποδείξεις. Θα σας πω εγώ τι έκανα και γιατί το έκανα και έπρεπε να σας το είχα πριν μήνες, κακώς τα λέμε τώρα. Γιατί πήγα στην πρεμιέρα; Γιατί είμαι νόμιμη να πάω. Καλά έκανα και πήγαινα στο σπίτι, μιλάω για τον εαυτό μου, και να πέρασα από το σπίτι έκανα πάρα πολύ καλά. Καλά τι συζητάμε τώρα; Δεν το έχετε καταλάβει, το σκεπτικό δεν είναι να αφήσεις σημειώματα και να κάνεις μια αξιόποινη πράξη για την οποία έχεις καταδικαστεί, αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι όπως ήρθαν».

«Τον νόμο έκανα, εφάρμοσα τον νόμο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, περνάω από το σπίτι του και από οποιαδήποτε δρόμο, τον οποίο τον πληρώνω κιόλας και κάνω ό,τι θέλω αρκεί να μην ενοχλώ κανέναν. Σας λέω πράγματα σοβαρά, νόμιμα. Τότε συνέβησαν ναι, το 2022. Τα σημειώματα που έχετε βγάλει είναι αλήθεια, είναι τα γράμματά μου, όλα τα σημειώματα κυμαίνονταν στο ίδιο επίπεδο. Αναφερόμουν στον άντρα Γιάννη Πλούταρχο, απλό. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει οικογένεια, δεν εμπλέκομαι εγώ εκεί», συνέχισε.

«Όταν υπάρχει κάτι, γιατί για να απευθυνθείς σε κάποιον κάτι σου έχει δώσει, ένα κίνητρο, κάτι. Αν δεν θες το κόβεις αμέσως. Ε όχι δεν μου είχε δώσει, πήγαινα σαν χαζή χωρίς να έχω απολαβή; Χαζή ήμουν; Πήγαινα μόνη μου; Όταν πας για μια σχέση ερωτική και είσαι ερωτευμένος δεν κάθεσαι να καταγράφεις, για αυτό δεν αποδεικνύονται. Υπήρχε ανταπόκριση ερωτική από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ο δικηγόρος μου τι ρώτησε και τι του είπαν», κατέληξε η 48χρονη.

