search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 20:25

Οι αισθηματίες και οι παλιοϊστορίες του «Χασάπη»: Μια κατάθεση με… τα όλα της

20.11.2025 20:25
hasapis_new

Απ όλα είχε η κατάθεση του «Χασάπη» στην εξεταστική επιτροπή. Και… αίσθημα και παράπονο και τραγούδια…

Άλλωστε ο Ανδρέας Στρατάκης, πάλαι ποτέ οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθισε στο έδρανο του μάρτυρα εν αντιθέσει με τον «Φραπέ».

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε για ύποπτες δηλώσεις βοσκότοπων σε Χίο και Πάρο από το ΚΥΔ του «Φραπέ» το γύρισε στον… Πάριο.

«Δεν ξέρω εαν πηγαίνει στην Πάρο και στη Νάξο, που λέει και το τραγούδι: “Στην Πάρο και στη Νάξο τον αέρα μου θα αλλάξω”. Δεν το γνωρίζω αυτό», είπε.

Παραπονέθηκε ότι έχει στοχοποιηθεί «πώς στο διάολο εμπλέκεται το σπίτι μου… θα με πεθάνετε, είμαστε αισθηματίες εμείς», σχολίασε.

Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε εμμέσως πως συγγενικό του πρόσωπο ήταν ιδιαίτερα τυχερό!

Στην ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας εάν συγγενής του έχει κερδίσει λαχεία., ανέφερε κοφτά πως αυτό δεν τον αφορά, στην Ευαγγελία Λιακούλη όμως είπε κάτι παραπάνω. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να τον ρωτά εάν η οικογένειά του είχε κερδίσει τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά από τυχερά παίγνια.

«Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Εγώ δεν κέρδισα ποτέ μου τίποτα, ούτε τον λήγοντα. Εάν είχε συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα, τελεία και παύλα», είπε και ανέφερε πως είναι καλοδεχούμενη μια ενδεχόμενη έρευνα της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις θέλει να προσλάβει τον Τσίπρα για… πωλητή βιβλίων

Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του καταγγέλλει τώρα ο Λαζαρίδης

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: Για «εγκληματική συμμορία» μιλά ο Πούτιν, τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

vytina arkadia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

pinakas frida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πάει για ρεκόρ σε δημοπρασία

vilnius-lithouania
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας «μπαλονιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:35
tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: Για «εγκληματική συμμορία» μιλά ο Πούτιν, τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

vytina arkadia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

1 / 3