Οι αισθηματίες και οι παλιοϊστορίες του «Χασάπη»: Μια κατάθεση με… τα όλα της

Απ όλα είχε η κατάθεση του «Χασάπη» στην εξεταστική επιτροπή. Και… αίσθημα και παράπονο και τραγούδια…

Άλλωστε ο Ανδρέας Στρατάκης, πάλαι ποτέ οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθισε στο έδρανο του μάρτυρα εν αντιθέσει με τον «Φραπέ».

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε για ύποπτες δηλώσεις βοσκότοπων σε Χίο και Πάρο από το ΚΥΔ του «Φραπέ» το γύρισε στον… Πάριο.

«Δεν ξέρω εαν πηγαίνει στην Πάρο και στη Νάξο, που λέει και το τραγούδι: “Στην Πάρο και στη Νάξο τον αέρα μου θα αλλάξω”. Δεν το γνωρίζω αυτό», είπε.

Παραπονέθηκε ότι έχει στοχοποιηθεί «πώς στο διάολο εμπλέκεται το σπίτι μου… θα με πεθάνετε, είμαστε αισθηματίες εμείς», σχολίασε.

Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε εμμέσως πως συγγενικό του πρόσωπο ήταν ιδιαίτερα τυχερό!

Στην ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας εάν συγγενής του έχει κερδίσει λαχεία., ανέφερε κοφτά πως αυτό δεν τον αφορά, στην Ευαγγελία Λιακούλη όμως είπε κάτι παραπάνω. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να τον ρωτά εάν η οικογένειά του είχε κερδίσει τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά από τυχερά παίγνια.

«Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Εγώ δεν κέρδισα ποτέ μου τίποτα, ούτε τον λήγοντα. Εάν είχε συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα, τελεία και παύλα», είπε και ανέφερε πως είναι καλοδεχούμενη μια ενδεχόμενη έρευνα της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

