Κυβέρνηση: Η επανεκκίνηση έχει… πονοκεφάλους – Γιατί η ΝΔ είναι στάσιμη στις δημοσκοπήσεις

Στην γκρίζα ζώνη των ψηφοφόρων ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση αφού με βάση το σύνολο των δημοσκοπήσεων αποτελούν πλέον το 20% του εκλογικού σώματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πολιτών προέρχεται από τη Ν.Δ.

Στην πραγματικότητα δηλαδή πρόκειται για απογοητευμένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Το ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 22 με 24%, κάτω δηλαδή και από το ψυχολογικό όριο του 25% το οποίο δίνει και το μπόνους των βουλευτών στο πρώτο κόμμα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου έχει ξεκινήσει από τα κυβερνητικά στελέχη και η συζήτηση σχετικά με τις συνεργασίες, καθώς η επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι για κανέναν λόγο δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τους συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Το γεγονός ακόμα ότι στις συζητήσεις μπαίνει από κάποιους ως ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν χαροποιεί κανέναν, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες που θα έχει μία τέτοια συνεργασία για τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Έτσι το τελευταίο διάστημα φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026 καθώς πολλοί θεωρούν ότι το 2027, που η Ελλάδα θα έχει την ευρωπαϊκή προεδρία της, η χώρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάει σε εκλογές.

Παράλληλα πολλά κυβερνητικά στελέχη έχουν επαναφέρει το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου με μείωση του ορίου αυτοδυναμίας και αλλαγή του τρόπου κατανομής του μπόνους των 50 εδρών.

Ο πρωθυπουργός πάντως διαψεύδει και τα δύο σενάρια καθώς θεωρεί ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες είναι ένδειξη αδυναμίας που δημιουργεί εντυπώσεις στους πολίτες.

Η επικοινωνιακή αντεπίθεση

Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνάει μπροστά στα θέματα της επικοινωνίας καθώς έχει ξεκινήσει περιοδείες σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα εντείνει τις παρεμβάσεις του στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η τακτική αυτή θεωρήθηκε αναγκαία καθώς τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός έχει ακόμα μεγάλο δημοσκοπικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της κυβέρνησης στην κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει ακόμα μία σειρά συναντήσεων με βουλευτές του κόμματος, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά ανά κοινοβουλευτική επιτροπή. Η πρώτη συνάντηση αναμένεται να γίνει την τρέχουσα ή την επόμενη εβδομάδα με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο το να σταματήσουν οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις και οι γκρίνιες οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα θα καταγραφούν τα προβλήματα των τοπικών περιφερειών. Ακόμα από πολλούς θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ενίσχυση της συνοχής της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ του Μαξίμου και της Κ.Ο.

ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελοι και νέο κύμα κρίσης

Ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι τα σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν στην επαρχία εξαιτίας των επιπτώσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει αφήσει απλήρωτους εκατοντάδες αγρότες.

Ήδη σε πολλές περιφέρειες της χώρας οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους για να έρθουν στην Αθήνα μέσα στον Δεκέμβριο.

Προκειμένου να κατευνάσει πάντως την οργή αυτών των ανθρώπων ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς. Τα χρήματα θα δοθούν έως το τέλος του έτους, με πρόσθετα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, και σύμφωνα με πληροφορίες η αποζημίωση για κάθε ζώο, θύμα της ευλογιάς, θα είναι κατ’ ελάχιστον 100 ευρώ.

Παράλληλα η κυβέρνηση επιθυμεί μέχρι και τα τέλη του 2026 να έχουν ομαλοποιηθούν και οι ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, που καθυστέρησαν εξαιτίας του σκανδάλου.

Την ίδια στιγμή ωστόσο αναμένεται να διαβιβαστεί ο νέος φάκελος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που σύμφωνα με πληροφορίες χαρακτηρίζεται πλήρως στοιχειοθετημένος. Σε αυτόν αναφέρονται ονομαστικά πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης και καταγεγραμμένες επικοινωνίες με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι διεκπεραιώνουν ρουσφέτια.

Οι αποκαλύψεις αυτές αναμένεται να φέρουν νέες φουρτούνες στο κυβερνών κόμμα καθώς ο φάκελος αναμένεται να φτάσει στη Βουλή κοντά στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αναλόγως τις συνομιλίες που υπάρχουν μέσα στον φάκελο θα ζητηθεί ή όχι η άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η κυβέρνηση ωστόσο εμφανίζεται, παρά τα μέτρα που έχει πάρει, να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί από την ακρίβεια αλλά και το στεγαστικό, το οποίο απασχολεί όλες τις γενιές αλλά κυρίως τους νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν από τις οικογενειακές τους εστίες.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση εμφανίζεται να δίνει έμφαση στην ανακαίνιση κλειστών διαμερισμάτων, ώστε να βγουν στην αγορά και να δώσουν μία ανάσα στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Ακόμα θεωρεί ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν στους ένστολους καθώς και στους συνταξιούχους θα αλλάξουν εν μέρει το κλίμα μέσα στις γιορτές.

