20.11.2025 13:19

Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Κέρκυρα – Ζημιές, διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις στο νησί, ξεριζώθηκαν δέντρα στο νεκροταφείο (videos)

20.11.2025 13:19
KERKYRA_KAKOKAIRIA
photo ertnews

Πολλά είναι προβλήματα τα οποία προκάλεσε η κακοκαιρία τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κέρκυρα.

Άνεμοι εντάσεως μέχρι και 9 μποφώρ, καταρρακτώδης βροχή και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπουσαν για 3 ώρες το νησί.

Σε πολλά σημεία έπεσαν δένδρα, έγιναν κατολισθήσεις και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν από κυπαρίσσια που ξεριζώθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας.

Προβλήματα και στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο μηχανήματα των δήμων και της πολιτικής προστασίας από τη νύχτα επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικο δίκτυο καθώς από τον μεγάλο όγκο του νερού προκλήθηκαν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Τα ποτάμια ειδικά, ο Αώος ο Σαραντάπορος και ο Καλαμάς, έχουν φουσκώσει και υπάρχει φόβος υπερχείλισης της επόμενες ώρες καθώς αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μια νέα κατολίσθηση νωρίς το πρωί έκοψε και πάλι τον δρόμο ανάμεσα στα ορεινά χωριά Αρματα και Δίστρατο στην Κόνιτσα.

Λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, πολλά χωριά της Κόνιτσας από χθες είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

