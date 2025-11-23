Νίκος Μωραΐτης για βιβλίο Τσίπρα: Με ενδιαφέρει η οπτική του στα λάθη, όχι στα σωστά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα περιμένει ο Νίκος Μωραϊτης.
Ο στιχουργός αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 πως έχει ήδη παραγγείλει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, που κυκλοφορεί τη Δευτέρα.
«Τον ψήφισα 12 χρόνια. Νιώθω ότι δεν μίλησε ούτε προστάτευσε τον εαυτό του όσο θα έπρεπε», ανέφερε, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι «η οπτική του στα λάθη κι όχι στα σωστά».
Δώδεκα χρόνια είναι αυτά…
