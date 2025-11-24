Ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας η Έλλη Ρούσσου

Βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ορκίστηκε η Έλλη Ρούσσου. Παρουσία της προέδρου του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, η κ. Ρούσσου η οποία καταλαμβάνει την έδρα του Διαμαντή Καραναστάση στην Α’ Αθηνών έδωσε θρησκευτικό όρκο.

«Καλή δύναμη» της ευχήθηκε ο αντιπρόεδρος του Σώματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος την περασμένη εβδομάδα κάνοντας λόγο για βρωμιά και τοξικότητα.

