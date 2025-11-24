Ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας η Έλλη Ρούσσου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ορκίστηκε η Έλλη Ρούσσου. Παρουσία της προέδρου του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, η κ. Ρούσσου η οποία καταλαμβάνει την έδρα του Διαμαντή Καραναστάση στην Α’ Αθηνών έδωσε θρησκευτικό όρκο.
«Καλή δύναμη» της ευχήθηκε ο αντιπρόεδρος του Σώματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος την περασμένη εβδομάδα κάνοντας λόγο για βρωμιά και τοξικότητα.
Ο.Π.
Διαβάστε επίσης:
Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Ο γάμος στη Μητρόπολη με 500 άτομα, η νύφη με το ρομαντικό νυφικό
Ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αντέδρασε στην αναφορά στο πρόσωπό του, στην «Ιθάκη» του Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου»
«Απεφάνθη ο λαός, πρώτευσα στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια» απαντά ο Παππάς στην κριτική Τσίπρα για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο μετά το 13-0
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.