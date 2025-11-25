Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διαμαντής Καραναστάσης: Για ψαράκι στον Πειραιά, νέα κοινή έξοδος για το ζευγάρι (photo)

Νέα κοινή έξοδος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον σύντροφό της Διαμαντή Καραναστάση με το απαραίτητο… check in.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο γνωστό «Υπερωκεάνειον» στον Πειραιά με τον παραιτηθέντα βουλευτή της Πλεύσης να ανεβάζει σχετικό story στο οποίο ποζάρουν χαμογελαστοί και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει repost.

Η νέα έξοδος έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την «επίσκεψη» σε κλαμπ, για την οποία οι δυο τους φρόντισαν επίσης να ενημερώσουν τους ακολούθους τους, στον απόηχο των φημών που ήθελε τη σχέση τους να περνάει κρίση.

