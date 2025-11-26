Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ – Παγιδευμένοι πολλοί άνθρωποι

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χονγκ Κονγκ καθώς φλέγεται ουρανοξύστης. Είναι παγιδευμένοι πολλοί άνθρωποι, ένας με σοβαρά εγκαύματα.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, με πυκνούς γκρίζους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό, την ώρα που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου Νο 4.

Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.

