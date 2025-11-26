Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ – Παγιδευμένοι πολλοί άνθρωποι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός έχει σημάνει στο Χονγκ Κονγκ καθώς φλέγεται ουρανοξύστης. Είναι παγιδευμένοι πολλοί άνθρωποι, ένας με σοβαρά εγκαύματα.
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, με πυκνούς γκρίζους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό, την ώρα που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.
Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου Νο 4.
Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.
Διαβάστε επίσης
Ζορντάν Μπαρντελά: Πέταξαν αλεύρι στο ακροδεξιό πουλέν της Λε Πεν (video)
Ινδονησία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, δεκάδες τραυματίες (videos)
Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με drones
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.