search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 06:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 18:19

Σίδνεϊ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποβλήτων – Δεξαμενή χημικών εκτοξεύθηκε στον αέρα (Video)

30.11.2025 18:19
ekriksi1

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες έσπευσαν στο προάστιο North St Mary’s στο δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύτηκε στον αέρα από την έκρηξη που προκλήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης (Fire and Rescue) της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προκάλεσε κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» να πέσουν βροχή πάνω στους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει πρώτοι στο σημείο.

Οι φλόγες έφταναν και τα 150 μέτρα ύψος, την ώρα που περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες με τα πληρώματά τους μάχονταν να περιορίσουν τη φωτιά από το να επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια, σε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα χέρια τους κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Δεν ήταν γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας – Δεν αποκλείουν να κάνει πίσω το Κίεβο στις εδαφικές παραχωρήσεις

Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Έλβετία: Όχι στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων είπε το 79%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 05:34
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

1 / 3