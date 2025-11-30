Σίδνεϊ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποβλήτων – Δεξαμενή χημικών εκτοξεύθηκε στον αέρα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες έσπευσαν στο προάστιο North St Mary’s στο δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11).
💥🇦🇺 Chemical tank explosion rocked a plant in Sydney, Australia
Incident occurred during a major fire
2 firefighters injured pic.twitter.com/K1mhpoKSpS— Lord Bebo (@MyLordBebo) November 30, 2025
Μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύτηκε στον αέρα από την έκρηξη που προκλήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης (Fire and Rescue) της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προκάλεσε κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» να πέσουν βροχή πάνω στους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει πρώτοι στο σημείο.
Οι φλόγες έφταναν και τα 150 μέτρα ύψος, την ώρα που περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες με τα πληρώματά τους μάχονταν να περιορίσουν τη φωτιά από το να επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια, σε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.
Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα χέρια τους κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.
Δεν ήταν γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.
Διαβάστε επίσης:
Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας – Δεν αποκλείουν να κάνει πίσω το Κίεβο στις εδαφικές παραχωρήσεις
Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις πλημμύρες
Έλβετία: Όχι στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων είπε το 79%
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.