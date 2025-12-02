search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 05:49
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 23:03

Δεύτερο «βλέπει» τον Τσίπρα στις εκλογές ο Βασίλης Οικονόμου της ΝΔ (Video)

02.12.2025 23:03
vasilis oikonomou 77- new

Μια… πρόβλεψη έκανε ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου για την απήχηση του… εν αναμονή κόμματος Τσίπρα στις εθνικές εκλογές.

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας σε εκπομπή του One Channel εκτίμησε ότι ο κ. Τσίπρας θα έρθει δεύτερος και μάλιστα άνετα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει πολιτικός που θα μπορούσε να εκφράσει τον χώρο της κεντροαριστεράς.

@one_channelgr

Οικονόμου(ΝΔ): Ο Τσίπρας θα είναι άνετα δεύτερος

♬ πρωτότυπος ήχος – One_Channel

Επανέρχεται λοιπόν το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας και στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ.

Βέβαια, ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίζει ότι εκφράζει προσωπική άποψη.

Ίδωμεν…

Διαβάστε επίσης:

Στα… γιορτινά της η Βουλή (Photos)

O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

putin kremlino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Pensylvannia xionia
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Ένας νεκρός, εκατοντάδες τροχαία και ο πρώτος χιονιάς για την Ανατολική Ακτή (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 05:09
keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

1 / 3