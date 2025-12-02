Δεύτερο «βλέπει» τον Τσίπρα στις εκλογές ο Βασίλης Οικονόμου της ΝΔ (Video)

Μια… πρόβλεψη έκανε ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου για την απήχηση του… εν αναμονή κόμματος Τσίπρα στις εθνικές εκλογές.

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας σε εκπομπή του One Channel εκτίμησε ότι ο κ. Τσίπρας θα έρθει δεύτερος και μάλιστα άνετα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει πολιτικός που θα μπορούσε να εκφράσει τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Επανέρχεται λοιπόν το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας και στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ.

Βέβαια, ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίζει ότι εκφράζει προσωπική άποψη.

Ίδωμεν…

Διαβάστε επίσης:

Στα… γιορτινά της η Βουλή (Photos)

O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου