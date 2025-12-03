search
03.12.2025 13:08

Λούτσα: Προθεσμία για αύριο στον 29χρονο που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Είχε πιει αλκοόλ, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης (Video)

03.12.2025 13:08
loutsa_troxaio

Την Πέμπτη το μεσημέρι θα απολογηθεί τελικά ο 29χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα.

Η νέα προθεσμία ζητήθηκε από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, όπως τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα, στα οποία αποδείχθηκε ότι ο πελάτης του είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο κατηγορούμενος επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή συγγνώμη και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος και βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Στο προηγούμενο τροχαίο βρισκόταν υπό την επήρεια

Στο προηγούμενο τροχαίο που είχε προκαλέσει το 2020 στη Βραυρώνα, όταν είχε εκτραπεί το όχημα που οδηγούσε και είχε τραυματιστεί σοβαρά ο 21χρονος συνοδηγός του, είχε διαπιστωθεί πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε σκοτώνοντας τον νεαρό και τραυματίζοντας σοβαρά την σύντροφό του, ο 29χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κάνει χρήση κοκαΐνης, ωστόσο, ούτε διευκρινίζεται αν είπε ότι είχε κάνει εκείνη την ώρα, ούτε αυτή η δήλωση αποτελεί επίσημη κατάθεση.

Την Παρασκευή η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα, στο Αγρίνιο η κηδεία

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στην Αθήνα, ενώ η ταφή του θα γίνει στις Παπαδάτες Αγρινίου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

