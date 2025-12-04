Χανιά: Διάσωση 74 μεταναστών νότια της Γαύδου

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 74 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) νότια της Γαύδου.

Συνολικά εντοπίστηκαν 74 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Αυτή ήταν η πέμπτη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, μέσα σε μία μέρα.

Συνολικά, περισσότεροι από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, σε Κόκκινο Πύργο, Ψαρή Φοράδα, Πλατιά Περάματα, Γαύδο και Παλαιόχωρα.

