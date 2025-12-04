search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 09:47
04.12.2025 08:20

Χανιά: Διάσωση 74 μεταναστών νότια της Γαύδου

04.12.2025 08:20
LIMENIKO

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 74 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) νότια της Γαύδου.

Συνολικά εντοπίστηκαν 74 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Αυτή ήταν η πέμπτη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, μέσα σε μία μέρα.

Συνολικά, περισσότεροι από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, σε Κόκκινο Πύργο, Ψαρή Φοράδα, Πλατιά Περάματα, Γαύδο και Παλαιόχωρα.

