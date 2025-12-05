Κακοκαιρία Byron: Η απάντηση του δήμου Καλλιθέας για τον αγωγό που μετατράπηκε σε σιντριβάνι

Ανακοίνωση σχετικά με το… σιντριβάνι που δημιουργήθηκε σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας το βράδυ της Πέμπτης, 4/12, κατά την επέλαση της κακοκαιρίας Byron στην Αττική, εξέδωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Κώστας Ασκούνης.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ασκούνης κάνει λόγο για «τυφλό» αγωγό, «που δεν παροχετεύεται πουθενά, με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται».

Ο ίδιος εξηγεί στη συνέχεια τους λόγους που δεν ολοκληρώθηκε το εν λόγω έργο, τονίζοντας ότι «η διοίκηση του δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος».

Τέλος, καλεί τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, «να εντείνει την προσπάθειά του για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που προκαλεί προφανή κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».

«Το ίδιο συμβάν, θα επαναληφθεί», τονίζει ο δήμαρχος Καλλιθέας

Αναλυτικά, στη ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Καλλιθέας αναφέρει:

«Με αφορμή τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ‘’σιντριβάνι” στη μέση της οδού Σκρα στην Καλλιθέα, θέλω να επισημάνω τα εξής:

Κάτω από την οδό Σκρα έχει κατασκευαστεί, από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περί το 1980, μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος ξεκινά από την Νέα Σμύρνη, διασχίζει τη Λ. Συγγρού και εν συνεχεία την Καλλιθέα από την οδό Σκρα, διέρχεται κάτω από τον Ιλισσό ποταμό και διακόπτεται 800 μ. πριν από την εκβολή του στον Κηφισό, στον οποίο θα κατέληγε σύμφωνα με τη μελέτη.

Συνεπώς, πρόκειται για έναν τυφλό αγωγό που δεν παροχετεύεται πουθενά, με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται στα συγκεκριμένα σημεία (Σκρα & Δημοσθένους, Σκρα & Ανδρομάχης).

Η Περιφέρεια Αττικής το έτος 2010, δημοπράτησε το έργο του τελευταίου αυτού τμήματος μέχρι τον αποδέκτη μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το σύνολο του ήδη κατασκευασμένου αγωγού. Ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου.

Επειδή όμως όπως και χθες, θα επαναληφθούν και στο μέλλον ακραία φαινόμενα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβάν θα επαναληφθεί. Η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος.

Τέλος, καλώ τον περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου η ευαισθησία στα ζητήματα αυτά είναι αποδεδειγμένη να εντείνει την προσπάθειά του για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που προκαλεί προφανή κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».

