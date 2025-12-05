Κακοκαιρία Byron: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο – Πού αλλού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.
Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Eθνική Oδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και της Περιφέρειας, προσπαθούν με γερανούς να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.
Παράλληλα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο διότι δεν γίνεται εκτροπή στην παλαιά Εθνική, καθώς στο ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:
