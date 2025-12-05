Κακοκαιρία Byron: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο – Πού αλλού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας (video)

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Eθνική Oδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και της Περιφέρειας, προσπαθούν με γερανούς να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.

Παράλληλα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο διότι δεν γίνεται εκτροπή στην παλαιά Εθνική, καθώς στο ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

