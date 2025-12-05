search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 07:20

Κακοκαιρία Byron: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο – Πού αλλού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας (video)

05.12.2025 07:20
ethniki_odos_diodia_new
φωτογραφία αρχείου

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Eθνική Oδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και της Περιφέρειας, προσπαθούν με γερανούς να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.

Παράλληλα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο διότι δεν γίνεται εκτροπή στην παλαιά Εθνική, καθώς στο ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
  • Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.
  • Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.
  • Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.
  • Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.
  • Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.
  • Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.
  • Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.
  • Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Διαβάστε επίσης:

Kακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο – Δρόμοι ποτάμια και αυτοκίνητα που …πλέουν, εντυπωσιακές εικόνες

Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας BYRON: Πάνω από 330 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική, πού έχει ηχήσει το 112 – Κλειστά τα σχολεία σε 12 δήμους, τι ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά την Παρασκευή ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DEDDIE
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία για ζευγάρι εκαπιδευτικών: Τους επέβαλαν πρόστιμο 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που δεν έχει κάνει!

maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

IX-THALASSA
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:34
DEDDIE
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία για ζευγάρι εκαπιδευτικών: Τους επέβαλαν πρόστιμο 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που δεν έχει κάνει!

maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

1 / 3