Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονομε ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος ήταν διεθνώς διωκόμενος, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (5/12) αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του άντρα εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές για σοβαρά αδικήματα που αφορούν παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Αύγουστο του 2024 στη Γερμανία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της έκδοσης.

