search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 11:38

Τύχη βουνό για οδηγό στο Παλαιό Φάληρο: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα – Μόλις είχε βγει για να πάρει καφέ (video)

05.12.2025 11:38
palaio_faliro_new

Από θαύμα σώθηκε οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο όχημά του.

Το συμβάν έγινε το πρωί της Παρασκευής (5/12) λίγα λεπτά αφότου ο οδηγός του ΙΧ είχε βγει από το αυτοκίνητο για να πάρει καφέ.

Το τζάμι του οχήματος καταστράφηκε, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα για την κοπή του δέντρου.

Στο ίδιο σημείο υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν περαστικούς και αυτοκίνητα δευτερόλεπτα πριν την πτώση.

Ευτυχώς, οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα – Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα (Video)

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Βρήκαν νεκρό ζευγάρι στο σπίτι του μετά από 4 μέρες – Είχαν γεννήτρια βενζίνης για παροχή ρεύματος…

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

psixiatros_new
ΥΓΕΙΑ

Η πρώτη προκήρυξη 53 μόνιμων ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων για το ΕΔΥΨΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:25
akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

1 / 3