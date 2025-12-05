Τύχη βουνό για οδηγό στο Παλαιό Φάληρο: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα – Μόλις είχε βγει για να πάρει καφέ (video)

Από θαύμα σώθηκε οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο όχημά του.

Το συμβάν έγινε το πρωί της Παρασκευής (5/12) λίγα λεπτά αφότου ο οδηγός του ΙΧ είχε βγει από το αυτοκίνητο για να πάρει καφέ.

Το τζάμι του οχήματος καταστράφηκε, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα για την κοπή του δέντρου.

Στο ίδιο σημείο υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν περαστικούς και αυτοκίνητα δευτερόλεπτα πριν την πτώση.

Ευτυχώς, οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

