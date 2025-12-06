search
06.12.2025 17:21

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

06.12.2025 17:21
ouranio tosko new

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που άφησε πίσω της τεράστια προβλήματα.

Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος, ένας αντικυκλώνας έρχεται να «απλώσει» την ομπρέλα του δίνοντας μία ανάσα ηρεμίας μετά την ισχυρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΜΕΤΑ ΤΟΝ “BYRON” TI ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ .

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή, απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα».

