Ίλιον: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καταγγελία περί αστυνομικής βίας σε βάρος 12χρονου

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό αστυνομικής βίας με θύμα ένα 12χρονο αγόρι, που έλαβε χώρα στο Ίλιον το απόγευμα του Σαββάτου, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνεται η σύλληψη του αστυνομικού – υπαίτιου για το περιστατικό, σημειώνεται, ωστόσο, ότι «δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας».

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι υπεδείχθησαν στο παιδί 15 αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε, με τον 12χρονο να υποδεικνύει έναν εξ αυτών, ο οποίος και συνελήφθη για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ΕΔΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της:

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

στον σεβασμό της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας όλων των πολιτών, και ιδίως ανηλίκων,

καθώς και στην αμερόληπτη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές διαπιστώνονται».

Το χρονικό της υπόθεσης

Νωρίτερα τη Δευτέρα, 8/12, είχε γίνει γνωστό ότι ένα 12χρονο αγόρι στο Ίλιον έπεσε θύμα αστυνομικής βίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, έξω από το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, όπου ο 12χρονος μαζί με άλλα παιδιά, είχαν μαζευτεί για να παίξουν.

Βλέποντας τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, τα παιδιά τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν. Εκείνοι τους έκαναν σήμα να σταματήσουν και τους φώναζαν «Γιατί τρέχετε ρε μ…».

Ο 12χρονος τρομαγμένος σήκωσε τα χέρια ψηλά και ένας αστυνομικός τον πλησίασε, του έριξε γροθιά στη γνάθο, και τον υπέβαλε σε εξευτελιστικό σωματικό έλεγχο, βάζοντας του τον φακό στο πρόσωπο και πετώντας τα πράγματα του στην άσφαλτο.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι γονείς του παιδιού προχώρησαν σε καταγγελία, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, ο αστυνομικός που επιτέθηκε στον 12χρονο δεν είχε ξεκινήσει ακόμα τη βάρδιά του.

