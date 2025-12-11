Χυδαιότητες Δρυμιώτη (και) για τους αγρότες: Έχουν καλομάθει να ζουν με επιδοτήσεις, «τσαλίμια» οι κινητοποιήσεις (video)

Ο, γνωστός και μη εξαιρετέος, δημοσιολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης «ξαναχτύπησε» σχολιάζοντας αυτή τη φορα πως «οι αγρότες έχουν καλομάθει» να «ζουν από τις επιδοτήσεις».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης που πρόσφατα είχε γράψει στην «Καθημερινή» έναν λίβελο για τη Μυρσίνη Λοΐζου, που η εφημερίδα απολογούμενη «κατέβασε», χαρακτήρισε μάλιστα τις αγροτικές κινητοποιήσεις τους «τσαλίμια»!

«Εγώ δεν προσπαθώ να στρογγυλέψω τα πράγματα. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε στραβά και συνεχίζεται στραβά. Έχουν καλομάθει. Είναι μια κατηγορία επαγγελματιών που ζει με επιδοτήσεις. «Όλα τα κιλά – όλα τα λεφτά», ξέρουμε τι γινόταν με τα βαμβάκια. Τώρα είναι απλήρωτοι γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδαμε ότι κατά καιρούς κάνουν τα τσαλίμια τους, πληρώσαμε 500 εκατ. ευρώ με τον Χατζηγάκη και μας τα ξαναζήτησε πίσω η ΕΕ. Ο Μητσοτάκης είπε ότι “δεν θα δώσω τίποτα που θα πρέπει να τα ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός”. Η κυβέρνηση θα έχει απώλειες από τους αγρότες αλλά μιλάμε τώρα 18 μήνες μακριά από τις εκλογές».

Όταν η Δώρα Αυγέρη σχολίασε δηκτικά ότι «ο άνθρωπος που δήλωσε δημοσίως ότι “αν είσαι Αριστερός δεν είσαι Έλληνας”, με την ίδια ευκολία μπορεί να λέει “όποιος είναι αγρότης είναι και τεμπέλης”», ο Ανδρέας Δρυμιώτης υπερασπίστηκε τη φράση που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων λέγοντας: «Εγώ δεν το παίρνω πίσω. Αν είχατε τα ίδια βιώματα που έχω κι εγώ… Στην Κύπρο 16 χρονών φυλακισμένος για 20 μήνες από τους Εγγλέζους με τους κομμουνιστές να είναι οι προδότες στην Κύπρο….».

Σε άλλο σημείο ο Δρυμιώτης αναφέρθηκε και στο… αγαπημένο του θέμα, τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στην παρουσίαση στο Παλλάς αλλά και τα όσα γράφει στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός:

«Τέτοιον εξευτελισμό, τέτοιο φτύσιμο στους παλιούς συνεργάτες δεν το έχω ξαναδεί. Εγώ θα έφευγα, ήταν μια προσβολή. Τα ερίξε όλα στους συνεργάτες του, εσύ τους διάλεξες, γιατί δεν τους άλλαζες; Ποιος εγγυάται ότι δεν θα κάνει τα ίδια λάθη στις επιλογές. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πάρει 10-12% στις εκλογές. Θα μαζέψει τα απομεινάρια των άλλων. Δεν υπάρχει αφηγημα για τον Τσίπρα, ποιο είναι το αφήγημα;».

