Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

Καλά νέα για την εξέλιξη της υγείας της αγαπημένης τραγουδίστριας Έλενας Παπαρίζου, που νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων προάστειων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκέμβριου ή αύριο (12/12), αναμένεται να πάρει εξιτήριο εάν και εφόσον, οι τελευταίες προγραμματισμένες εξετάσεις δώσουν το «πράσινο φως» για να πάει στο σπίτι της. Επιπλέον άνθρωποι από το στενό επαγγελματικό της περιβάλλον, αναφέρουν ότι είναι ήδη δρομολογημένη η εμφάνισή της στο live του «Voice of Greece», που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 20 Δεκέμβριου, που ουσιαστικά θα είναι η πρώτη της εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Θυμίζουμε ότι η αγαπημένη καλλιτέχνης αισθάνθηκε αδιαθεσία τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τις πρόβες της ψυχαγωγικής εκπομπής «Voice of Greece». Πήγε στο σπίτι της, ωστόσο εκεί η πορεία της υγείας της φαίνεται να χειροτέρεψε και γι’ αυτό μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο με έντονους πόνους στο στομάχι και κοιλιακό άλγος. Οι γιατροί την υπέβαλαν σε όλες τις ακτινοδιαγνωστικές, εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις και μόλις είχαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα χέρια τους, έκριναν αναγκαίο να γίνει εισαγωγή.

Όπως ήταν φυσικό η κατάσταση της υγείας της, δεν της άφησε περιθώρια να συνεχίσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της και για το λόγο αυτό η εταιρεία της, ΜΙΝΩΣ ΕΜΙ, έβγαλε μια λιτή ανακοίνωση η οποία ανέφερε ότι: «Η Έλενα Παπαρίζου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά τη χθεσινή πρόβα του “Voice of Greece” και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες».

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», καταλήγει η ανακοίνωση της ΜΙΝΩΣ ΕΜΙ.

