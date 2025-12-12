Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: «Αποκλειόμαστε από τη νέα υπουργική απόφαση για την παχυσαρκία»

Τη νέα Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καταγγέλλει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ), διότι όπως εκτιμά, επιλέγονται αποκλειστικά οι ενδοκρινολόγοι ως αρμόδιοι για τη διαχείρισή του προβλήματος, αποκλείοντας αυθαίρετα τους ειδικούς παθολόγους.

«Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί πολυσυλλεκτική και σφαιρική προσέγγιση, όπως ακριβώς την προσφέρει η ειδικότητα της Παθολογίας. Ο Παθολόγος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και είναι εκείνος που καθημερινά διαχειρίζεται περιστατικά με παχυσαρκία και τις συνοδές της επιπλοκές», όπως εξηγεί η ΕΕΠΕ σε ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενέκρινε την κυκλοφορία των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία, «χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη χορήγηση, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των ασθενών και επί της ουσίας επέτρεψε την κυκλοφορία τους ως απλά εμπορευματικά προϊόντα, χωρίς αποζημίωση και ηλεκτρονική συνταγογράφηση», όπως αναφέρει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας.

Ωστόσο, η καμπάνια αυτή περιορίζει τους Παθολόγους που θα χορηγούν την αγωγή και επιτρέπει την πρόσβαση θεραπείας μόνο σε μια ελάχιστη μερίδα ασθενών (8000 σύμφωνα με δημοσιεύματα) και όχι σε όλους που πραγματικά δικαιούνται θεραπεία, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, οι οποίοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες, όπως αναφέρει η ένωση.

«Βλέποντας αυτά αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν το ίδιο το δημόσιο να προάγει και να διαφημίζει την ανισότητα πρόσβασης των πολιτών στην θεραπεία, και πως θα εξηγήσει σε όποιους το δικαιούνται, ότι κάποιοι θα το πληρώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι θα το λάβουν δωρεάν;», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει η ένωση, δεν υπήρξε πλαίσιο από την αρχή της κυκλοφορίας αυτών των φαρμάκων, η οποία είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς ιατρική συνταγή στη πλειονότητα της, καθιστώντας έτσι επικίνδυνη τη λήψη τους από τους ασθενείς, χωρίς ιατρική παρακολούθηση. «Για αυτό εξαρχής απαιτήσαμε αυτά τα φάρμακα να χορηγούνται με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή, έστω και μη αποζημιούμενα», τονίζει.

Η ΕΕΠΕ ζητάει από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

Άμεση άρση των περιορισμών που αποκλείουν την πλειονότητα των ασθενών με παχυσαρκία.

Τα φάρμακα να χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως φάρμακα και όχι ως ΜΗΣΥΦΑ.

Δημιουργία κανονιστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για όλους τους γιατρούς της ΠΦΥ (δημόσιες δομές και ιδιωτικός τομέας), ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, συμβουλές και θεραπεία.

Επίσης καλεί το υπουργείο Υγείας να αναρωτηθεί «εάν πραγματικά επιτελεί το έργο που της έχει ανατεθεί και να συντονιστεί με την ιατρική κοινότητα, η οποία καθημερινά βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και σηκώνει το βάρος της κλινικής πραγματικότητας. Μόνο μέσα από συνεργασία και ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική εκπαίδευση και στη θεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την παχυσαρκία, μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία».

Καταλήγοντας η ΕΕΠΕ εκτιμά ότι σίγουρα η παρούσα ηγεσία του υπουργείου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τους παθολόγους, καταδεικνύοντας μένος και αδιαφορία εναντίον τους. Άλλωστε οι παθολόγοι του ΕΣΥ ακόμη δεν έχουν πληρωθεί για τις δράσεις του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εδώ και μήνες…

