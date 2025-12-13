Στη δεκάδα των κορυφαίων στελεχών ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως η Χριστίνα Μαργέλου και το 2025

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Lloyd’s List κατατάσσει τη Χριστίνα Μαργέλου, Γενική Διευθύντρια της Eurobank και επικεφαλής της Μονάδας Ναυτιλίας, ανάμεσα στα δέκα κορυφαία στελέχη παγκοσμίως στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Η διάκριση για το 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της κ. Μαργέλου στη λίστα από το 2022, με τη συντακτική ομάδα της Lloyd’s List να αναγνωρίζει τη συμβολή της στην εμπορική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και στην εναλλακτική χρηματοδότηση του ναυτιλιακού τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στη ναυτιλία και περισσότερα από δέκα χρόνια στη θέση της επικεφαλής της Μονάδας Shipping της Eurobank, η κ. Μαργέλου έχει συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας για σταθερή και συνεπή στήριξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η πορεία αυτή είχε οδηγήσει και στη βράβευσή της ως Shipping Financier of the Year 2017 από τα Lloyd’s Shipping Awards.

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, υπό τη διοίκησή της η Eurobank έχει ενισχύσει τη θέση της στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν σταθερά το μερίδιό τους στη χρηματοδότηση του ελληνόκτητου στόλου. Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων που προσεγγίζει τα 5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων κεφαλαίων για νεότευκτα πλοία.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Eurobank αποτελεί η ενσωμάτωση της καινοτομίας και των αρχών ESG στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την πειθαρχημένη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο “disciplined growth”, που συνδυάζει επιχειρηματική ανάπτυξη με υψηλά πρότυπα βιώσιμης χρηματοδότησης.

Στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικές αγορές, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, οι οποίες συνέβαλαν σε αύξηση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου κατά 245 εκατ. δολάρια στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Η Μονάδα Shipping της Eurobank εστιάζει στη χρηματοδότηση μεταχειρισμένων πλοίων και νεότευκτων κατασκευών σε κορυφαία ναυπηγεία της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Κίνας, εξυπηρετώντας ελληνικούς και διεθνείς ναυτιλιακούς ομίλους με έμφαση σε bulk carriers, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Lloyd’s List επισημαίνει ότι η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη μακροχρόνια δέσμευση της Eurobank προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος μεταβαίνει προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

