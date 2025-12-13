search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 06:20

Στη δεκάδα των κορυφαίων στελεχών ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως η Χριστίνα Μαργέλου και το 2025

13.12.2025 06:20
margelou

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Lloyd’s List κατατάσσει τη Χριστίνα Μαργέλου, Γενική Διευθύντρια της Eurobank και επικεφαλής της Μονάδας Ναυτιλίας, ανάμεσα στα δέκα κορυφαία στελέχη παγκοσμίως στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Η διάκριση για το 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της κ. Μαργέλου στη λίστα από το 2022, με τη συντακτική ομάδα της Lloyd’s List να αναγνωρίζει τη συμβολή της στην εμπορική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και στην εναλλακτική χρηματοδότηση του ναυτιλιακού τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στη ναυτιλία και περισσότερα από δέκα χρόνια στη θέση της επικεφαλής της Μονάδας Shipping της Eurobank, η κ. Μαργέλου έχει συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας για σταθερή και συνεπή στήριξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η πορεία αυτή είχε οδηγήσει και στη βράβευσή της ως Shipping Financier of the Year 2017 από τα Lloyd’s Shipping Awards.

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, υπό τη διοίκησή της η Eurobank έχει ενισχύσει τη θέση της στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν σταθερά το μερίδιό τους στη χρηματοδότηση του ελληνόκτητου στόλου. Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων που προσεγγίζει τα 5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων κεφαλαίων για νεότευκτα πλοία.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Eurobank αποτελεί η ενσωμάτωση της καινοτομίας και των αρχών ESG στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την πειθαρχημένη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο “disciplined growth”, που συνδυάζει επιχειρηματική ανάπτυξη με υψηλά πρότυπα βιώσιμης χρηματοδότησης.

Στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικές αγορές, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, οι οποίες συνέβαλαν σε αύξηση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου κατά 245 εκατ. δολάρια στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Η Μονάδα Shipping της Eurobank εστιάζει στη χρηματοδότηση μεταχειρισμένων πλοίων και νεότευκτων κατασκευών σε κορυφαία ναυπηγεία της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Κίνας, εξυπηρετώντας ελληνικούς και διεθνείς ναυτιλιακούς ομίλους με έμφαση σε bulk carriers, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Lloyd’s List επισημαίνει ότι η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη μακροχρόνια δέσμευση της Eurobank προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος μεταβαίνει προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

Συνεργασία υψηλής αξίας για τον όμιλο CSG με Υπουργείο Άμυνας χώρας της Ν.Α. Ασίας

Την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento ανακοίνωσε η TitanSA – Επένδυση 190 εκατ. δολαρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

trakter 3 new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:37
tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

1 / 3