ECDC: Προβληματισμός για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού για γρίπη και covid-19

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) δημοσίευσε νέα μελέτη που αποδεικνύει ότι τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της γρίπης και της COVID-19 μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες μεταξύ ηλικιωμένων ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη κατά την περίοδο 2024/25.

Ωστόσο η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς καθώς παραμένουν κάτω από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Παράλληλα τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της COVID-19 συνεχίζουν να μειώνονται. Σημειώνεται ότι τα εμβόλια αυτά, αποδεδειγμένα προλαμβάνουν σοβαρές ασθένειες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η μελέτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το χρονικό διάστημα από τις 5 Αυγούστου 2024 μέχρι και 1 Ιουνίου 2025, τα προγράμματα εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ:

Απέτρεψαν το 26–41% των νοσηλειών που σχετίζονται με τη γρίπη μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω·

μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω· Μείωσαν κατά 14–20% τις νοσηλείες κατά της COVID-19 στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Αξίζει να τονισθεί ότι οι προβλέψεις βασίστηκαν στην υπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της νοσηλείας ήταν 60% για τα εμβόλια κατά της γρίπης και 75% για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Αυτά τα ποσοστά επιλέχθηκαν με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Το ποσοστό των νοσηλειών που αποφεύχθηκαν ποικίλλει, λόγω των διαφορετικών επιπέδων εμβολιασμού και των υποθέσεων σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την εξασθένηση της ανοσίας.

Τα ευρήματα

Τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για τη μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία μέσω τόσο μακροχρόνιων μέτρων, όπως ο εποχικός εμβολιασμός κατά της γρίπης όσο και νεότερων προγραμμάτων π.χ εμβολιασμός κατά της COVID-19. Επιπλέον οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στην εμβολιαστική κάλυψη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις στις νοσηλείες κυρίως των ευπαθών ομάδων.

