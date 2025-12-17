Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «έστησε» τον Χρυσοχοΐδη και την… μισή ΕΛΑΣ

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέμεναν στη ΓΑΔΑ ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, προκειμένου να παραβρεθεί στην συνέντευξη Τύπου για την επιτυχή κατάληξη της επιχείρησης «Ίπαλλος», την εξάρθρωση δηλαδή διεθνούς δικτύου ναρκεμπόρων με επικεφαλής τον «Έλληνα Εσκομπάρ». Μάλιστα, στην συνέντευξη έδωσε το παρών και εκανε δηλώσεις και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Εις μάτην όμως… καθώς, αφού οι πράκτορες της πρεσβείας είχαν «σαρώσει» κυριολεκτικά ολόκληρο το κτίριο της ΓΑΔΑ – οι πληροφορίες από τους αστυνομικούς συντάκτες λένε ότι ελέγχθηκαν ακόμη και οι… τουαλέτες- η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι η κ. Γκιλφόιλ τελικά δεν θα πάει στη ΓΑΔΑ.

Τζάμπα οι έλεγχοι και οι προετοιμασίες, με τους επιτελείς να έχουν έναν μικρό εκνευρισμό, που όμως δεν άφησαν να φανεί προς τα έξω…

Ο λόγος της ξαφνικής ματαίωσης, μυστήριο… πάντως η κ. Γκιλφόιλ φρόντισε με γραπτή δήλωσή της να δώσει τα εύσημα, μεταξύ άλλων, και στην ΕΛΑΣ…

