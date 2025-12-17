search
17.12.2025 18:00

Σκληρή κριτική Μωραΐτη σε Κασσελάκη: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του»

17.12.2025 18:00
kasselakis moraitis 88- new

Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Στέφανο Κασσελάκη ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν στενοί συνεργάτες.

Ο Νίκος Μωραΐτης, σχολίασε σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας βίντεο από απόσπασμα συνέντευξης του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας,  πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του. Η ντροπή ήταν όλη δική μας», καταλήγει κάνοντας προφανώς την αυτοκριτική του.

Στο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Instagram, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να χαρακτηρίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «κίτρινο» ενώ απαντά και σε ερωτήματα σχετικά με το τι… φαγητά θα ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί.

