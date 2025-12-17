Σκληρή κριτική Μωραΐτη σε Κασσελάκη: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του»

Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Στέφανο Κασσελάκη ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν στενοί συνεργάτες.

Ο Νίκος Μωραΐτης, σχολίασε σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας βίντεο από απόσπασμα συνέντευξης του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του. Η ντροπή ήταν όλη δική μας», καταλήγει κάνοντας προφανώς την αυτοκριτική του.

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του. Η ντροπή ήταν όλη δική μας. pic.twitter.com/SCyKZXmLwj — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) December 17, 2025

Στο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Instagram, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να χαρακτηρίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «κίτρινο» ενώ απαντά και σε ερωτήματα σχετικά με το τι… φαγητά θα ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Διαβάστε επίσης:

Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ με… ευχές και ολίγον από… μασάζ για τους αγρότες

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες – Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της





