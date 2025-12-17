Σκληρή κριτική Μωραΐτη σε Κασσελάκη: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Στέφανο Κασσελάκη ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν στενοί συνεργάτες.
Ο Νίκος Μωραΐτης, σχολίασε σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας βίντεο από απόσπασμα συνέντευξης του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του. Η ντροπή ήταν όλη δική μας», καταλήγει κάνοντας προφανώς την αυτοκριτική του.
Στο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Instagram, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να χαρακτηρίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «κίτρινο» ενώ απαντά και σε ερωτήματα σχετικά με το τι… φαγητά θα ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί.
