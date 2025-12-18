ΕΛΤΑ: Για μετασχηματισμό υποκαταστημάτων μιλάει ο Πιερρακάκης – Προανακριτική ζητάει ο Φάμελλος

Συνεχίζονται σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις για το λουκέτο σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει λόγο για μετασχηματισμό 158 υποκαταστημάτων και τον Σωκράτη Φάμελλο να αναφέρει ότι «απαιτείται συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής».

«Δεν προβλέπονται κλεισίματα, αλλά μετασχηματισμός των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά 158 καταστήματα. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου υπάρχει εναλλακτική λύση σε ακτίνα 100 μέτρων, ενώ για τα υπόλοιπα 113 καταστήματα προβλέπεται μετασχηματισμός μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να προσθέσει πως «το ταχυδρομείο μετασχηματίζεται για να μπορέσει να μείνει παρόν».

Όπως είπε, «το νέο σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ διασφαλίζει καθολική πρόσβαση, βιωσιμότητα και ισχυρή παρουσία σε όλη τη χώρα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, η αναδιοργάνωση θα προχωρά μόνο όπου υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα, ενώ για τον λόγο αυτό 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν. «Καμία τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να μείνει μετέωρη», είπε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία ενημερώνουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Ιωάννης Παπαχρήστου, ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι η πλειοψηφία μεθόδευσε τη συζήτηση να πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών, αντί στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής βουλευτών. Έθεσε παράλληλα, ζήτημα για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε η αρμόδια Αρχή να ενημερώσει για τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ, ενώ επισήμανε ότι η συνεδρίαση ορίστηκε την ίδια ημέρα που στην ολομέλεια συζητείται η κρίσιμη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στην παρέμβαση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ. «Έχετε αριστεία στη διαφθορά», είπε για να προσθέσει: «Κοροϊδεύετε τον λαό για να τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στόχος της είναι η στήριξη των ιδιωτικών εταιριών courier και τόνισε οτι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και γι αυτό «απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο».

Ευθύνες στον πρωθυπουργό επέρριψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. «Το πράσινο φως για το κλείσιμο δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε για το σχέδιο, κανένας αιφνιδιασμός δεν υπήρξε στην κυβέρνηση και η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό», είιπε.

