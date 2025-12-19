Εγκαίνια για το νέο Δημοτικό πάρκινγκ στην Κοτζιά: 500 θέσεις, ειδικός χώρος για ποδήλατα, ψηφιακή τέχνη και έκθεση με το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση (photos)

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, o Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εγκαινίασε το νέο υπόγειο Δημοτικό πάρκινγκ, στην πλατεία Κοτζιά. Ο νέος χώρος διαθέτει 500 θέσεις στάθμευσης και παραδόθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., η οποία ανέλαβε την αναβάθμιση και τη λειτουργία του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Το Δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά επιστρέφειανακαινισμένο στους πολίτες. Δίνουμε μία ανάσα σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στο ιστορικό κέντρο, στην πράξη.Παράλληλα, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τουςεπαγγελματίες. Για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον νέο χώρο, προσφέρουμε δωρεάν τις δύο πρώτες ώρες στάθμευσης μέχρι το τέλος του μήνα, ενόψει τηςεορταστικής περιόδου. Τα έργα ουσίας συνεχίζονται αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, τόνισε: «Εγκαινιάσαμε με χαρά το τρίτοΔημοτικό πάρκινγκ στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν χώρομεγάλης σημασίας, ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου. Στηρίζουμε έμπρακτα τους δημότες προσφέροντας 15% έκπτωση για τις μόνιμες θέσεις, ενώ διευρύνουμε τη λειτουργία του χώρου, προβλέποντας θέσεις δωρεάν στάθμευσης για τους χρήστες ποδηλάτων. Απελευθερώνουμε πολύτιμο δημόσιο χώρο και τον αποδίδουμε ξανά στην πόλη και τους ανθρώπους της».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε: «Η επαναλειτουργία του δημοτικού πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημόσια περιουσία μπορεί να επιστρέψει στους πολίτες με προστιθέμενη αξία. Αξιοποιούμε χώρους τους οποίους βρήκαμε οριακά σε εγκατάλειψη, με διαφάνεια, σύγχρονες προδιαγραφές και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, ώστε να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης».

Κυκλοφοριακή ανακούφιση και οικονομική τόνωση

Το Δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά βοηθά στηναναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Ενδεικτικά συμβάλλει:

Στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Για την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο χώρο στάθμευσης, οι δύο (2) πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων. Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.

Ένα έργο με κοινωνικό αποτύπωμα, ταυτότητα και μνήμη

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. ανοίγει έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και τον μετατρέπει σε ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί παράλληλες δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με στόχο τη γνωριμία με το κοινό.

Δημιουργείται ένα νέο αφιερωματικό σημείο εντός του πάρκινγκ, προς τιμήν του εμβληματικού Δημάρχου της Αθήνας, Αντώνη Τρίτση. Εκεί, θα εκτίθεται το προσωπικό του αυτοκίνητο, ένα Renault Espace, ένα φουτουριστικό για την εποχή του μοντέλο, προσωπική του επιλογή, που εκφράζει την αισθητική και την αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα για τη σύγχρονη πόλη και τον άνθρωπο.

Το όχημα που παρέμενε επί χρόνια σε αδράνεια σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, θα είναι πλέον επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.

Μια σύγχρονη ψηφιακή πολυμεσική έκθεση

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Athens Digital ArtsFestival (ADAF), παρουσιάζεται μια πρωτότυπη ψηφιακή πολυμεσική έκθεση. Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας, θα έχουν τη δυνατότητα σταθμεύοντας το όχημά τους, να περιηγηθούν στην έκθεση ψηφιακών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

Μέρος της εισόδου του πάρκινγκ θα μεταμορφωθεί σε εμβυθιστικό χώρο προβολών, φωτιστικών εγκαταστάσεων (light installations) και μουσικών ηχοτοπιών (sound installations), προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τέχνης και πολιτισμού στο κοινό.

