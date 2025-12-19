Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη συμφωνία στις Βρυξέλλες για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ σατιρίζει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που γίνεται viral.
Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε τον Ουκρανό πρόεδρο… μωρό Ιησού στη χριστουγεννιάτικη φάτνη, μετατρέποντας την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιρχ Μερτς σε… Μαρία και Ιωσήφ που στέκονται δίπλα του.
Τον… ρόλο των Μάγων «παίζουν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ.
Όταν ο Ιησούς – Ζελένσκι αρχίζει να κλαίει, η Παναγία – φον ντερ Λάιεν αρχικά δοκιμάζει να του δώσει γάλα και στη συνέχεια του δίνει 100 ευρώ και αρχίζει να γελάει μαζί με τους υπόλοιπους «πρωταγωνιστές».
Δείτε το βίντεο:
🇪🇺🇺🇦 ¡La UE les desea feliz Navidad!
¡Ya pueden adorar al niño! pic.twitter.com/FccQZUhlXG— 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) December 18, 2025
