ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 12:14

Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

19.12.2025 12:14
video-zelensky-fatni.

Τη συμφωνία στις Βρυξέλλες για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ σατιρίζει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που γίνεται viral.

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε τον Ουκρανό πρόεδρο… μωρό Ιησού στη χριστουγεννιάτικη φάτνη, μετατρέποντας την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιρχ Μερτς σε… Μαρία και Ιωσήφ που στέκονται δίπλα του.

Τον… ρόλο των Μάγων «παίζουν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ.

Όταν ο Ιησούς – Ζελένσκι αρχίζει να κλαίει, η Παναγία – φον ντερ Λάιεν αρχικά δοκιμάζει να του δώσει γάλα και στη συνέχεια του δίνει 100 ευρώ και αρχίζει να γελάει μαζί με τους υπόλοιπους «πρωταγωνιστές».

Δείτε το βίντεο:

